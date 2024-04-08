В Євростаті повідомили кількість українців під тимчасовим захистом в Європі (інфографіка) — Finance.ua
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В Євростаті повідомили кількість українців під тимчасовим захистом в Європі (інфографіка)

Казна та Політика
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В Євростаті повідомили кількість українців під тимчасовим захистом в Європі (інфографіка)
В Євростаті повідомили кількість українців під тимчасовим захистом в Європі (інфографіка)
4,2 мільйона громадян країн, що не входять до ЄС, які втекли з України внаслідок російської агресії проти України, що почалася 24 лютого 2022 року, мають статус тимчасового захисту в ЄС.
Такі дані наводить Євростат, станом на кінець лютого 2024 року.

Де найбільше українців

На кінець лютого 2024 року країнами ЄС, які прийняли найбільшу кількість бенефіціарів тимчасового захисту з України, були Німеччина Польща та Чехія.
В Євростаті повідомили кількість українців під тимчасовим захистом в Європі (інфографіка)
Порівняно з кінцем січня 2024 року найбільше абсолютне зростання кількості бенефіціарів спостерігалося в Німеччині (+16 430; +1,3%), Польщі (+5 640; +0,6%) та Чехії (+3 885; + 1,0%).

Де стало менше

Кількість бенефіціарів зменшилася в 5 країнах ЄС:
  • в Австрії (-1 420 осіб; -1,7%),
  • Франції (-685; -1,1%),
  • Естонії (-550; -1,5%),
  • Нідерландах (-120; - 0,1%)
  • Мальті (-20; -1,0%).
Дані, наведені в цій статті, стосуються надання статусу тимчасового захисту на основі Виконавчого рішення Ради 2022/382 від 4 березня 2022 року, яке встановлює наявність масового притоку переміщених осіб з України внаслідок російської агресії проти України та має наслідки введення тимчасової охорони.
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Нагадаємо, 28 вересня 2023 року Європейська рада погодилася продовжити тимчасовий захист для людей, які втікають від російської агресії проти України, з 4 березня 2024 року до 4 березня 2025 року.

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Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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