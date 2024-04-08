В Євростаті повідомили кількість українців під тимчасовим захистом в Європі (інфографіка) — Finance.ua

В Євростаті повідомили кількість українців під тимчасовим захистом в Європі (інфографіка) Сьогодні 17:01 — Казна та Політика

В Євростаті повідомили кількість українців під тимчасовим захистом в Європі (інфографіка)

4,2 мільйона громадян країн, що не входять до ЄС, які втекли з України внаслідок російської агресії проти України, що почалася 24 лютого 2022 року, мають статус тимчасового захисту в ЄС.

Такі дані наводить Євростат, станом на кінець лютого 2024 року.

Де найбільше українців

На кінець лютого 2024 року країнами ЄС, які прийняли найбільшу кількість бенефіціарів тимчасового захисту з України, були Німеччина Польща та Чехія.

Порівняно з кінцем січня 2024 року найбільше абсолютне зростання кількості бенефіціарів спостерігалося в Німеччині (+16 430; +1,3%), Польщі (+5 640; +0,6%) та Чехії (+3 885; + 1,0%).

Де стало менше

Кількість бенефіціарів зменшилася в 5 країнах ЄС:

в Австрії (-1 420 осіб; -1,7%),

Франції (-685; -1,1%),

Естонії (-550; -1,5%),

Нідерландах (-120; - 0,1%)

Мальті (-20; -1,0%).

Дані, наведені в цій статті, стосуються надання статусу тимчасового захисту на основі Виконавчого рішення Ради 2022/382 від 4 березня 2022 року, яке встановлює наявність масового притоку переміщених осіб з України внаслідок російської агресії проти України та має наслідки введення тимчасової охорони.

Нагадаємо, 28 вересня 2023 року Європейська рада погодилася продовжити тимчасовий захист для людей, які втікають від російської агресії проти України, з 4 березня 2024 року до 4 березня 2025 року.

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