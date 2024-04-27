Чому українцям стало тяжче отримати захист у Швейцарії — Finance.ua

Чому українцям стало тяжче отримати захист у Швейцарії Сьогодні 18:02 — Світ

Чому українцям стало тяжче отримати захист у Швейцарії, Фото: Getty Images

Українським біженцям у Швейцарії стало складніше отримати статус захисту S. Цього року тривалість розгляду заяв зросла в рази. У той же час, відмову отримує кожен п’ятий мігрант.

Про це повідомляє SRF.

Про спеціальний міграційний режим у Швейцарії

Спеціальний міграційний режим для українських біженців у Швейцарії передбачає швидке та безбюрократичне отримання захисту.

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Ще у 2023 році ця система добре працювала. На початку минулого року було схвалено 97% заявок на отримання статусу захисту S. Рішення приймалося в середньому упродовж 2 тижнів.

Проте у 2024 році ситуація змінилася — від початку року тривалість процедури розгляду заявок збільшилася в рази.

Водночас, збільшилась кількість відмов. У січні цього року кожне третє рішення було негативним.

Протягом січня-березня були схвалені лише 80% заяв на захист. Тобто кожен п’ятий український біженець отримав відмову від міграційних чиновників у наданні статусу S у Швейцарії.

З чим пов’язані відмови

Як повідомляє прес-секретар Держсекретаріату з питань міграції (SEM) Магдалена Раст, це пов’язано з тим, що на отримання статусу S претендують все більше заявників, які вже отримали статус захисту в інших країнах. Тому ці люди більше не отримають статус захисту в Швейцарії.

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Із осені минулого року Швейцарія все частіше відхиляє заявки на захист.

Зазначається, що швейцарська влада стала прискіпливіше перевіряти документи.

На початку року місцеві ЗМІ публікували інформацію про те, що для отримання дозволу на проживання у Швейцарії використовували підробні або незаконно придбані українські паспорти.

Саме тому виникла підозра, що не всі, хто звертався за захистом у цій країні, насправді мали на нього право.

Наразі на розгляд документів за заявою про захист SEM витрачає майже три місяці. Через це зростає кількість заяв, які очікують на розгляд.

Зараз накопичилося уже 6376 таких справ — майже стільки само, як було після початку війни. Їх обробляють 38 співробітників.

З початку року оформлення статусу S проводять лише у Федеральному центрі надання притулку в Берні.

Нагадаємо, швейцарська телекомунікаційна компанія Swisscom змінить умови використання безоплатного пакету послуг, призначеного для українських біженців.

Пакет послуг залишиться безкоштовним для мігрантів, але внесуть певні зміни.

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