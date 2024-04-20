Біженці в Нідерландах: чи вдалося інтегруватися українській молоді — Finance.ua
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Біженці в Нідерландах: чи вдалося інтегруватися українській молоді

Світ
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Біженці в Нідерландах: чи вдалося інтегруватися українській молоді
Біженці в Нідерландах: чи вдалося інтегруватися українській молоді, Фото: freepik
У Нідерландах знаходиться більше ніж 100 тис. біженців з України. Більшість з них змогли добре інтегруватися, проте кожен шостий український мігрант віком від 4 до 23 років не бере участі в жодній освітній програмі країни.
Про це свідчать дані статичного управління країни, пише nltimes.nl.

Чим займається українська молодь у Нідерландах

За опублікованими даними, на початок жовтня в Нідерландах перебувало приблизно 98 тис. українських громадян. З них близько 30 тис. — у віці до 23 років.
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Близько 65% молодих українців відвідують школу чи курси.
Залежно від віку, від 5−7% дітей із України не відвідує початкову школу в Нідерландах. У той же час, більшість 15−16-річних ходять до середньої школи.
Вже з 17 років дедалі менше українських біженців ходять до школи, бо вони найчастіше зосереджені на роботі.
Приблизно третина українських біженців віком 18−22 років є безробітними та не навчаються.

Де проживають мігранти

Найбільше українських дітей та молоді оселилися у Беке (провінція Лімбург) та Пекелі (у провінції Гронінген). Обидва муніципалітети мають велику зону прийому українських біженців.
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Нагадаємо, українцям, які через повномасштабне вторгнення росії в Україну опинилися в Нідерландах, незабаром доведеться сплачувати особистий внесок 350 євро.
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