Уряд Нідерландів виділив додаткові $4,4 млрд на допомогу Україні до 2026 року — Finance.ua

Уряд Нідерландів виділив додаткові $4,4 млрд на допомогу Україні до 2026 року
У понеділок, 15 квітня, уряд Нідерландів оголосив про виділення додаткових 4,4 мільярда євро на військову і гуманітарну допомогу Україні у 2024−2026 роках.
Про це інформує пресслужба нідерландського уряду.
«На військову та гуманітарну підтримку України в період 2024−2026 років кабінет міністрів виділяє додатково 4,4 мільярда євро», — йдеться в повідомленні.
Крім цього, уряд Нідерландів виділить кошти для зміцнення власної оборони.
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Зокрема міністерство оборони країни отримуватиме додаткові 500 млн євро з 2028 року, зокрема, на посилення ППО і закупівлю більшої кількості боєприпасів.
Нагадаємо, українцям, які через повномасштабне вторгнення росії в Україну опинилися в Нідерландах, незабаром доведеться сплачувати особистий внесок 350 євро.
Нідерланди приєднуються до ініціативи Чехії щодо швидкої доставки в Україну сотень тисяч артилерійських снарядів та нададуть понад 100 млн євро.
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