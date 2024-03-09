У Нідерландах закрилися усі центри прийому біженців: куди звертатися українцям за допомогою — Finance.ua

У Нідерландах закрилися усі центри прийому біженців: куди звертатися українцям за допомогою Сьогодні 11:02 — Світ

У Нідерландах закрилися усі центри прийому біженців: куди звертатися українцям за допомогою, Фото: www.rfi.fr

У Нідерландах всі приймальні центри, у яких розміщалися новоприбулі українські біженці, зараз закриті. Останній пункт прийому українців у місті Утрехт закрився 27 лютого, однак прийматиме осіб, які відносяться до вразливих категорій.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на help-ukraine.nl та сайт уряду Нідерландів.

Зазначається, що приймальна зона у місті Утрехт розташовувалася у залі 5 виставкового центру Jaarbeurs (Ярберс). У центрі можуть розмістити 140 осіб, проте в останні дні перед закриттям там перебувало більше 150 біженців, а кожного дня зверталися по 50−70 людей.

Двері центру прийому знову відкриються, коли кількість українців стане менше 80. Наразі там приймають лише біженців вразливих категорій — наприклад, матерів із маленькими дітьми або тих, хто потребує негайної допомоги.

«З 27 лютого 2024 року всі центри прийому переміщених осіб зачинено. Будь ласка, дивіться інформацію на сайті уряду Нідерландів», — попереджають на сторінці для українських біженців help-ukraine.nl.

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На урядовій сторінці повідомляють, що місцевій владі все важче організувати проживання, тому українців закликають самостійно шукати житло. Це стосується як біженців, які перебувають у Нідерландах певний час, так і новоприбулих. Пріоритетом влади є забезпечення житлом найбільш незахищених біженців.

На сторінці для українських біженців у Нідерландах пропонуються варіанти, де новоприбулі можуть залишитися на декілька днів. Зокрема, пропонують скористатися міжнародними платформами з пошуку житла, такими як Booking.com, Airbnb.

Можна звернутися до волонтерських ініціатив:

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Де зареєструватися, щоб отримати пільги та житло

На сайті уряду зазначено, що українці можуть зареєструватися в муніципалітеті.

«Для того, щоб на них поширювалася Директива про тимчасовий захист, біженці з України повинні бути зареєстровані в базі персональних даних (BRP) і отримати наклейку про місце проживання від Служби імміграції та натуралізації (IND). Тоді вони мають право на житло, виплати, медичне обслуговування та освіту.

Що необхідно для реєстрації

Біженці з України можуть зареєструватися в місцевих муніципальних органах, якщо мають документи, які підтверджують їх особу або те, що вони з України або проживали там законно. Це може бути паспорт, свідоцтво про народження або посвідка на проживання.

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Якщо у біженця з України немає необхідних документів, муніципальна влада починає процедуру перевірки його особи та країни походження.

«Якщо біженець прибуває у муніципалітет і притулок доступний, влада повинна надати місце і зареєструвати біженця в BRP. Якщо в цьому муніципалітеті немає притулку, муніципалітет скерує біженця до муніципалітету, де є місця для притулку», — йдеться в офіційній пам’ятці.

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Які правила проживання

Місця у муніципальних притулках можуть звільнитися, якщо хтось виїхав із країни. Якщо людина повертається до Нідерландів пізніше, їй можуть надати місце в іншому притулку.

«Біженець може залишити притулок на 14 днів із збереженням житла та на 28 днів із збереженням виплат. Наприклад, на свята, відвідування родини чи похорон. Біженець повинен завжди повідомляти про свій від'їзд працівнику приймальні. Якщо людина не повідомляє про свій від'їзд, вона може негайно втратити житло, а муніципалітет може негайно припинити виплату допомоги на проживання», — зазначено на урядовому сайті.

Біженці мають право залишатися в муніципальних притулках або в приймаючих сім'ях і після того, як знайдуть роботу. Якщо захочуть, то можуть самі знайти інший притулок. Наприклад, з приймаючою родиною, друзями, родиною або в готелі.

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