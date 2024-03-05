Українські біженці за кордоном витрачають понад мільярд доларів щомісяця, — НБУ Сьогодні 16:00 — Валюта

Українські біженці за кордоном витрачають понад мільярд доларів щомісяця, — НБУ

Починаючи з квітня 2023 року загальний рівень щомісячних витрат українців за кордоном стабільно тримається на рівні трохи вищому за 1,3 млрд доларів. Зокрема, щомісячні витрати українців на особисті цілі перевищують 1 млрд доларів.

Як витрачали українці за кордоном від початку війни

Статистика Національного банку України дозволяє відслідкувати, як змінились об'єми і структура витрат українців за кордоном від початку повномасштабної війни.

Довідково. Статистика НБУ не «розрізняє» витрати українців, які перебували за кордоном до початку великої війни, і тих, хто виїхав вже після повномасштабного вторгнення росії в Україну. І мова йде виключно про операції за банківськими картками.

У січні 2022 року, напередодні великої війни, українці за кордоном витратили 698 млн доларів. Левову частину цих коштів, а саме 509 млн доларів, Національний банк ідентифікує як кошти, витрачені на ділові поїздки. І лише 189 млн доларів були витрачені на особисті цілі.

Аналогічною ситуація зберігалась у лютому 2022-го. З витрачених українцями за кордоном 812 млн доларів — 545 млн були потрачені на ділові поїздки і лише 267 млн — на особисті цілі.

Але ситуація кардинально змінилась у березні. Загальний об'єм витрат українців за кордоном різко (вдвічі) збільшився — до 1,627 млрд доларів. При цьому частка витрат на ділові поїздки зменшилась порівняно з «мирними» місяцями — до 408 млн доларів. А частка особистих витрат виросла майже вп’ятеро — до 1,219 млрд доларів.

У травні загальні витрати українців за кордоном сягнули вже 1,927 млрд доларів. З них 1,503 млрд — на особисті цілі.

До лютого 2023 року щомісячні загальні витрати українців за кордоном тримались на позначках приблизно від 1,8 до 2 млрд доларів, перетнувши межу в два мільярди у січні 2023-го. При цьому витрати на особисті цілі тримались в діапазоні від 1,4 до 1,6 млрд доларів щомісяця.

Картина витрат змінилася у березні 2023-го. Після майже 2 млрд доларів загальних витрат у лютому — у березні об'єм витрат знизився до близько 1,6 млрд. А починаючи з квітня загальний рівень щомісячних витрат українців за кордоном стабільно тримається на рівні трохи вищому за 1,3 млрд доларів.

Аналогічна тенденція спостерігається з витратами на особисті цілі - починаючи з квітня 2023-го вони ледь перевищують 1 млрд доларів щомісяця.

Нагадаємо, згідно даних, озвучених прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, українські підприємці, які працюють у Польщі, в 2022—2023 роках сплатили податків і внесків на соціальне страхування в польський бюджет на загальну суму 2,3 млрд євро.

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