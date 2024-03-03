Українські біженці в Румунії: чого потребують та з якими труднощами стикаються — Finance.ua

Українські біженці в Румунії: чого потребують та з якими труднощами стикаються Сьогодні 15:14 — Світ

Українські біженці в Румунії: чого потребують та з якими труднощами стикаються, rda-hm.gov.ua

Понад 145 тис. українських біженців отримують тимчасовий захист у Румунії. Після двох років повномасштабного вторгнення багато з них досі мають матеріальні складнощі та проблеми з інтеграцією.

Про це повідомляє romania-insider.com.

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Гуманітарна організація Save the Children Romania провела дослідження. Було опитано українських біженців, які перебувають у Румунії, про їхні проблеми та наміри.

Більшість респондентів зазначили, що не планують залишатися у країні, а ті, хто має такі наміри, як пріоритет вказують освіту своїх дітей та потреби в інтеграції.

Які найбільші потреби українців у Румунії

оплата оренди квартири та комунальних послуг — 74%;

відвідування лікаря та придбання ліків — 54%;

купівля одягу та взуття — 43%;

придбання предметів побуту — 39%;

харчування — 32%.

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За даними опитування, 93% респондентів живуть в орендованих квартирах або будинках, лише 3% проживають у державних центрах розміщення, а 2,4% - у приватних осіб без орендної плати.

Лише 10% респондентів можуть задовольнити всі свої основні потреби. Більшість батьків відповіли, що не можуть задовольнити всі власні основні потреби, але намагаються забезпечити необхідне для своїх дітей, заощаджуючи гроші.

Що із працевлаштуванням

62% респондентів не працевлаштовані;

17% мають контракти в Румунії;

11% працюють віддалено в компанії за межами країни;

7% працюють без трудового контракту.



Головна причина безробіття для більшості громадян — відсутність навичок спілкування румунською мовою (65%) і потреба піклуватися про члена сім'ї (54%).

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Школи та дитсадки у Румунії відвідують 12% українських дітей, 49,5% навчаються в українській системі дистанційного навчання, 19% навчаються о обох країнах. Водночас 10% навчаються за українським форматом навчання в Румунії, а 8% не відвідують жодну форму навчання. Для дітей, які не навчаються в румунських школах, основною перешкодою є незнання мови (71%).

Понад половина опитаних (54%) вказують на важкодоступність медичних послуг.

Нагадаємо, верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді стверджує , що до 80% утікачів від війни в Україні мають намір повернутися додому, коли це буде безпечно.

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