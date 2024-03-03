Українські біженці в Румунії: чого потребують та з якими труднощами стикаються — Finance.ua
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Українські біженці в Румунії: чого потребують та з якими труднощами стикаються

Світ
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Українські біженці в Румунії: чого потребують та з якими труднощами стикаються
Українські біженці в Румунії: чого потребують та з якими труднощами стикаються, rda-hm.gov.ua
Понад 145 тис. українських біженців отримують тимчасовий захист у Румунії. Після двох років повномасштабного вторгнення багато з них досі мають матеріальні складнощі та проблеми з інтеграцією.
Про це повідомляє romania-insider.com.
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Гуманітарна організація Save the Children Romania провела дослідження. Було опитано українських біженців, які перебувають у Румунії, про їхні проблеми та наміри.
Більшість респондентів зазначили, що не планують залишатися у країні, а ті, хто має такі наміри, як пріоритет вказують освіту своїх дітей та потреби в інтеграції.

Які найбільші потреби українців у Румунії

  • оплата оренди квартири та комунальних послуг — 74%;
  • відвідування лікаря та придбання ліків — 54%;
  • купівля одягу та взуття — 43%;
  • придбання предметів побуту — 39%;
  • харчування — 32%.
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За даними опитування, 93% респондентів живуть в орендованих квартирах або будинках, лише 3% проживають у державних центрах розміщення, а 2,4% - у приватних осіб без орендної плати.
Лише 10% респондентів можуть задовольнити всі свої основні потреби. Більшість батьків відповіли, що не можуть задовольнити всі власні основні потреби, але намагаються забезпечити необхідне для своїх дітей, заощаджуючи гроші.

Що із працевлаштуванням

  • 62% респондентів не працевлаштовані;
  • 17% мають контракти в Румунії;
  • 11% працюють віддалено в компанії за межами країни;
  • 7% працюють без трудового контракту.
Головна причина безробіття для більшості громадян — відсутність навичок спілкування румунською мовою (65%) і потреба піклуватися про члена сім'ї (54%).
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Школи та дитсадки у Румунії відвідують 12% українських дітей, 49,5% навчаються в українській системі дистанційного навчання, 19% навчаються о обох країнах. Водночас 10% навчаються за українським форматом навчання в Румунії, а 8% не відвідують жодну форму навчання. Для дітей, які не навчаються в румунських школах, основною перешкодою є незнання мови (71%).
Понад половина опитаних (54%) вказують на важкодоступність медичних послуг.
Нагадаємо, верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді стверджує, що до 80% утікачів від війни в Україні мають намір повернутися додому, коли це буде безпечно.
За матеріалами:
РБК-Україна
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