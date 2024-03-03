Українські біженці в Румунії: чого потребують та з якими труднощами стикаються — Finance.ua

Українські біженці в Румунії: чого потребують та з якими труднощами стикаються
Понад 145 тис. українських біженців отримують тимчасовий захист у Румунії. Після двох років повномасштабного вторгнення багато з них досі мають матеріальні складнощі та проблеми з інтеграцією.
Про це повідомляє romania-insider.com.
Гуманітарна організація Save the Children Romania провела дослідження. Було опитано українських біженців, які перебувають у Румунії, про їхні проблеми та наміри.
Більшість респондентів зазначили, що не планують залишатися у країні, а ті, хто має такі наміри, як пріоритет вказують освіту своїх дітей та потреби в інтеграції.
Які найбільші потреби українців у Румунії
- оплата оренди квартири та комунальних послуг — 74%;
- відвідування лікаря та придбання ліків — 54%;
- купівля одягу та взуття — 43%;
- придбання предметів побуту — 39%;
- харчування — 32%.
За даними опитування, 93% респондентів живуть в орендованих квартирах або будинках, лише 3% проживають у державних центрах розміщення, а 2,4% - у приватних осіб без орендної плати.
Лише 10% респондентів можуть задовольнити всі свої основні потреби. Більшість батьків відповіли, що не можуть задовольнити всі власні основні потреби, але намагаються забезпечити необхідне для своїх дітей, заощаджуючи гроші.
Що із працевлаштуванням
- 62% респондентів не працевлаштовані;
- 17% мають контракти в Румунії;
- 11% працюють віддалено в компанії за межами країни;
- 7% працюють без трудового контракту.
Головна причина безробіття для більшості громадян — відсутність навичок спілкування румунською мовою (65%) і потреба піклуватися про члена сім'ї (54%).
Школи та дитсадки у Румунії відвідують 12% українських дітей, 49,5% навчаються в українській системі дистанційного навчання, 19% навчаються о обох країнах. Водночас 10% навчаються за українським форматом навчання в Румунії, а 8% не відвідують жодну форму навчання. Для дітей, які не навчаються в румунських школах, основною перешкодою є незнання мови (71%).
Понад половина опитаних (54%) вказують на важкодоступність медичних послуг.
Нагадаємо, верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді стверджує, що до 80% утікачів від війни в Україні мають намір повернутися додому, коли це буде безпечно.
Поділитися новиною