Більше половини українських біженців планують залишитися у Чехії — опитування — Finance.ua

Більше половини українських біженців планують залишитися у Чехії — опитування Сьогодні 17:12 — Світ

Більше половини українських біженців планують залишитися у Чехії — опитування, Фото: slovoidilo.ua

Кількість українських біженців, які планують залишитися у Чехії ще на два роки, збільшується. Це відбувається через затяжну війну та нестабільність в Україні.

Про це йдеться в опитуванні компанії PAQ Research.

За даними дослідження, 58% українських біженців планують залишитися у Чехії на наступні два роки. Це свідчить про готовність громадян з України інтегруватися у чеське суспільство.

«У Чехії залишається приблизно 310 тисяч біженців. Більш ніж половина з них хочуть залишитися принаймні ще на два роки. Йдеться про 180 тисяч осіб. Зважаючи на триваючу війну, не можна очікувати повернення більшості інших в Україну найближчим часом», — зазначають автори дослідження.

Повідомляється, що у листопаді 2023 року планували повернутися в Україну 37% респондентів, у червні - 44%. Українці віком до 29 років частіше хочуть залишитися в Чехії (65%), тоді як серед людей віком від 50 років такий намір озвучили 40% опитаних.

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Серед опитаних, повернутися в Україну найбільше хочуть українці, які погано володіють чеської мовою (54%), а також ті, хто має найнижчі доходи (47%).

У звіті також йдеться про те, що рівень знання чеської мови серед українських біженців покращується, особливо серед дітей. Проте, не всі діти добре інтегруються у шкільне середовище, а деякі біженці стикаються з дискримінацією у різних сферах життя.

Зокрема 80% українських дітей віком від 3 до 17 років можуть спілкуватися чеською мовою хоча б кількома реченнями, а 57% - у звичайних ситуаціях.

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Нагадаємо, у Нідерландах отримали тимчасовий захист та автоматичне право на роботу 102 870 українських біженців, з яких близько 78 000 людей віком від 15 до 65 років. 55% українців у цій віковій групі працюють, тоді як у 2022-м частка працевлаштованих складала 44%.

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