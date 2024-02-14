Як змінювалася кількість біженців у світі за останні три десятиліття — Finance.ua

Як змінювалася кількість біженців у світі за останні три десятиліття Сьогодні 21:34 — Світ

Як змінювалася кількість біженців у світі за останні три десятиліття

У західних країнах все більше замислюються про наслідки можливої перемоги росії у війні проти України. В уряді Німеччини, за інформацією ЗМІ, прогнозують, що у разі такого найгіршого розвитку подій з України приїде ще понад 10 мільйонів біженців. Переважна більшість може вирушити до країн Західної Європи, зокрема у саму Німеччину. При цьому початок повномасштабної війни і так спровокував найбільше переміщення людей у Європі з часів Другої світової війни.

«Слово і діло» вирішило дослідити, як за останні три десятиліття змінювалася кількість біженців у світі та з яких країн вони тікали.

У 1994 році, за даними Управління Верховного комісара ООН з питань біженців, у світі налічувалося 15,8 млн біженців. До трійки країн, з яких люди виїжджали найактивніше, входили Афганістан (2,7 млн осіб), Руанда (2,3 млн) та Ліберія (0,8 млн).

Афганістан майже двадцять років був лідером за кількістю людей, які стали біженцями. У 1994−1998 роках було зареєстровано 2,7 млн біженців з Афганістану, у 1999 році - 2,6 млн. У 2000 і 2001 роках кількість афганських біженців зросла до 3,6 млн і 3,8 млн відповідно.

Найменше біженців з Афганістану було зафіксовано у світі у 2006 році - 2,1 млн, далі їх кількість знову зросла.

У 1995 році у світі було 14,9 млн біженців, найбільше з Афганістану, Руанди (1,8 млн), Боснії та Герцеговини (0,8 млн). Протягом наступних кількох років кількість біженців у світі скорочувалася.

Найменше біженців у світі було зафіксовано у 2003−2006 роках. Наприклад, у 2005 році, за даними ООН, налічувалося 8,7 млн біженців: найбільше з Афганістану (2,2 млн), Судану (0,7 млн) та Бурунді (0,4 млн).

У період з 2008 до 2012 року кількість біженців у світі становила 10,4−10,5 млн осіб. Серед країн їхнього походження лідирували Афганістан, Ірак та Сомалі.

У 2013 році у світі було 11,7 млн біженців. Більшість бігли з Афганістану, Сирії та Сомалі.

Війна у Сирії до 2014 року вивела країну на перше місце за кількістю біженців, які виїхали, рятуючись від бойових дій. При цьому кількість сирійських біженців у два-три рази перевищує кількість афганських.

В 2014-му у світі було 14,4 млн біженців. У тому числі 3,9 млн із Сирії, 2,6 млн — з Афганістану, 1,1 млн — із Сомалі. До 2015 року кількість біженців зросла до 16,1 млн.

У 2016 році у світі було 17,2 млн біженців, у 2017 році - 19,9 млн, у 2018 та 2019 роках — 20,4 млн, у 2020 році - 20,7 млн, у 2021 році - 21,3 млн. У топ-3 країн походження у цей період були Сирія, Афганістан та Південний Судан.

Після початку повномасштабного вторгнення росії кількість біженців у світі зросла до 29,4 млн осіб. У 2022 році з України та Афганістану було по 5,7 млн біженців, із Сирії - 6,6 млн.

У 2023 році кількість біженців зросла до 30,5 млн. З Сирії було 6,5 млн біженців, з Афганістану — 6,1 млн, з України — 5,9 млн.

У світі є також палестинські біженці, якими опікується Близькосхідна агенція ООН. Кількість цих біженців зросла з 3,1 млн у 1994 році до 5,9 млн у 2022−2023 роках.

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