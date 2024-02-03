В ООН стверджують, що до 80% біженців з України планують повернутися додому — Finance.ua
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В ООН стверджують, що до 80% біженців з України планують повернутися додому

Світ
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В ООН стверджують, що до 80% біженців з України планують повернутися додому
В ООН стверджують, що до 80% біженців з України планують повернутися додому
Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді стверджує, що до 80% утікачів від війни в Україні мають намір повернутися додому, коли це буде безпечно.
Про це він сказав в інтерв'ю Укрінформу.
На думку Гранді, «Європа дуже добре впоралася з величезною кількістю українських біженців». Українці отримали майже рівні права з громадянами країн ЄС. Водночас багато хто з них не може собі дозволити медичні послуги навіть у державних лікарнях, а працевлаштувалися лише 40−50% біженців, зазначив верховний комісар ООН.
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Гранді розповів, що згідно з опитуваннями, які ООН проводить кожні пів року або рік, «відсоток біженців, які говорять нам, що хочуть повернутися в Україну, все ще надзвичайно високий — 60−80%». За його словами, багато хто боїться повертатися, поки триває війна, однак український уряд уже зараз має думати про те, як допомогти біженцям у разі їх повернення.
Гранді також нагадав, що тимчасовий захист у ЄС розрахований на три роки й не може бути продовжений.
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«Вони (країни ЄС. — Ред.) кажуть, що мають багато пропозицій і працюють над ними, щоби знайти правильний шлях, але водночас потрібно працювати над поверненням українців», — сказав верховний комісар.
«Ваш президент багато разів казав, що Україні потрібно, щоб її народ повернувся до своєї економіки та суспільства. Нам потрібно збалансувати всі ці міркування», — додав він.

Довідка Finance.ua:

  • країни ЄС схвалили продовження тимчасового захисту для біженців з України до березня 2025 року;
  • за даними Євростату, статус тимчасового захисту в ЄС станом на кінець листопада 2023 року отримали 4,27 млн громадян України. Найбільше українських біженців прийняли Німеччина (1 235 960 осіб; 28,9% від загальної кількості ЄС), Польща (955 110; 22,3%) і Чехія (369 330; 8,6%).

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За матеріалами:
Espreso.tv
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