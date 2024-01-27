ТОП-3 країни, куди переїзжають українські біженці з Польщі — Finance.ua

ТОП-3 країни, куди переїзжають українські біженці з Польщі Сьогодні 21:14

ТОП-3 країни, куди переїзжають українські біженці з Польщі

Після військового нападу росії на Україну в лютому 2022 року багато українців — особливо жінок і дітей — покинули країну, найчастіше шукаючи допомоги в сусідній Польщі. Однак не всі планують залишатися там назавжди. Останніми місяцями почав посилюватися відтік українців із Польщі до інших європейських країн.

Про це пише www.rp.p

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За даними ZUS, 759 тис особи з громадянством України сплачували внески у грудні 2023 року. Це на 6,9 тис. менше порівняно з листопадом. Більший спад стався на початку січня минулого року, коли 8,2 тис. українців вивели з ZUS. Проте загалом у 2023 році кількість застрахованих українців у Польщі зросла на 13,4 тисячі.

Куди їдуть

З Польщі українці виїжджають до Німеччини, Нідерландів та Норвегії.

Водночас Business Insider Polska зазначає, що є ще один показник, який свідчить про поступовий відтік українців із Польщі. Мова йде про дані Євростату щодо бенефіціарів тимчасової допомоги в окремих країнах Євросоюзу.

За статистикою, на кінець грудня 2023 року в Польщі проживало 951,4 тис. таких осіб з України, що означає зменшення на 5,3 тис. осіб. порівняно з тим же місяцем минулого року.

Дані Євростату також показують, у які країни зафіксовано найбільший приплив українців, які отримували тимчасову допомогу, і це може підказувати, куди мігрують люди з українськими паспортами, які залишають Польщу.

ТОП-3 країни для переїзду українців з Польщі:

Німеччина — у грудні українців у нашого західного сусіда побільшало аж на 275,4 тисячі.

Нідерланди (зростання на 35,5 тис.)

Норвегія (зростання на 33,2 тис.).

Також країною ЄС, яка зафіксувала найшвидшу втрату українців, є Чехія — у листопаді 2023 року звідти емігрувало 55 тисяч осіб.

Довідка Finance.ua:

За даними Євростату, статус тимчасового захисту в ЄС станом на кінець листопада 2023 року отримали 4,27 млн громадян України.Країни Євросоюзу продовжили для українців термін захисту до 2025 року, цей статус надає їм доступ до легального працевлаштування. Про це пише Міграційна платформа EWL. Експерти проаналізували процедури легалізації і працевлаштування для роботи в Німеччині, Литві, Чехії, Румунії, Польщі та Нідерландах — найбільш популярних напрямках як для сезонних робіт.

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