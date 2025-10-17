Як вплинув дозвіл на виїзд чоловікам 18−22 років на ринок праці — коментар СЕО та засновника Work.ua Сьогодні 14:02

Як вплинув дозвіл на виїзд чоловікам 18−22 років на ринок праці — коментар СЕО та засновника Work.ua

Сьогодні в Україні є надзвичайна можливість для всіх хто, хоче розвивати свою кар’єру чи робити перші кроки. Такого ще ніколи не було: понад 45% вакансій, які розміщені на платформі work.ua, а це більш як 110 тис. актуальних вакансій щоденно, не мають вимог до досвіду.

Про це розповів СЕО та співзасновник work.ua Артур Міхно під час Київського міжнародного економічного форуму

«Компанії розуміють, що все ж таки є криза, і вони готові навчати. Треба сказати, що особливо для великих підприємств важливо стратегічно мислити про будування своєї внутрішньої системи освіти — передачі досвіду, інтеграції, онбордингу. Бо кожна людина достатньо швидко може опанувати навички та досвід. Зараз є дуже багато елементів короткострокової освіти, коли за допомогою мобільного телефона, повертаючись з роботи, людина може робити наступні кроки і підвищувати свій потенціал», — заявив Міхно.

Тож, за його словами, бізнесу обов’язково треба замислюватися над тим, як побудувати процес таким чином, щоб освіта була частиною робочого процесу.

Ринок праці після дозволу на виїзд чоловікам 18−22 років

Модератор дискусії запитала, чи відчувся вплив дозволу уряду на виїзд чоловікам 18−22 років і чи видно це на платформі.

Як каже Міхно, work.ua провела велике дослідження, опитавши понад 1000 різних компаній, які шукають працівників, чи стикнулися вони з проблемою після дозволу на виїзд. Позитивну відповідь дали 37% компаній.

«37% сказали, що вони стикнулися з цим. Звичайно цей відсоток більший серед компаній, які мають понад 1000 працівників. Але сказати про те, що ми маємо чи бачимо якусь критичну історію — не можемо», — відповів експерт.

Читайте також Українські компанії відчувають наслідки виїзду чоловіків до 22 років і вже шукають їм заміну

За його словами некритичність цієї ситуації показує не лише проведене опитування.

«Ми бачимо, як люди в кожній віковій категорії розміщують резюме чи як вони відгукуються на вакансії — і це, напевно, показник, який дійсно показує стан речей. Так от: ми бачимо лише 5% змін за відгуками та 4% збільшення за кількістю розміщених резюме в віковій категорії 18−22. Тобто чи є певний вплив? Так, звичайно, його б не могло не бути. Але чи є цей вплив визначальним? Якщо тільки в цій категорії 5%, то в цілому по суспільству — це десь 1%», — зазначає Міхно.

Експерт не бачить кардинальної проблеми в цілому по країні, хоча окремі бізнеси це дійсно відчули.

«Сьогодні на цій панелі був представник „Метінвесту“ і він сказав, що вони сильно відчули… Я думаю, це залежить від того, що саме людей тримає на роботі і чому вони туди прийшли. Це було, умовно, бронювання, щоб не потрапити до армії, чи це дійсно щось, що надихає», — підсумував СЕО платформи Work.ua.

Як подолати дисбаланс на ринку праці

Зараз в Україні відчувається суттєвий дисбаланс на ринку праці. Бізнес дедалі частіше скаржиться на нестачу технічних спеціалістів — електриків, інженерів, фахівців робітничих професій. Натомість у країні надлишок представників гуманітарних напрямів, зокрема юристів та менеджерів.

У цьому питанні, як сказав Міхно, окрім того, що має зробити у свою чергу держава, важливо, що саме роблять компанії. Йдеться про комунікацію і підвищення престижу цих професій.

«Треба зробити ці професії більш престижними. Звичайно, вони мають пропонувати гідну оплату та умови. Наприклад, так складається, що відсутні знання про те, що працюючи геодезистом можна заробляти 70 — 80 тис. грн, і що ця робота може бути цікавою. Про це мало хто знає. І тому робити інвестицію в цю комунікацію — дуже важливо», — каже експерт.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.