Хто з розробників має найвищі шанси на працевлаштування — аналіз Djinni

На українському ІТ-ринку у третьому кварталі 2025 року найвищі шанси на працевлаштування мають C++ розробники.
Про це свідчить аналітика Djinni.

Який попит на розробників

Середній Djinni Index для всіх напрямів розробки у третьому кварталі дорівнює 0.25. Це означає, що на кожні 100 відгуків припадає лише 25 пропозицій.
Чим вищий індекс, тим легше спеціалістам привернути увагу рекрутерів і знайти роботу.

Кого роботодавці шукають найбільше

Лідирують С++ розробники, Djinni Index для яких становить 1.33. Це єдиний напрям, де попит на фахівців більший за пропозицію.
На другому місці — Golang-розробники із показником 0.71. Попри високу позицію, їхній індекс знизився порівняно з попереднім кварталом — 71 пропозиція на сотню відгуків.
Python посідає третє місце. Хоча індекс трохи впав, він майже вдвічі вищий, ніж торік.
Пропозицій для «пайтоністів» нині стільки ж, як і для фронтенд-фахівців, але відгуків від останніх — у п’ять разів більше.
Кому складніше знайти роботу

Найнижчі показники демонструють Fullstack та JavaScript-розробники.
За останній рік їхній індекс майже не змінився, проте кількість і відгуків, і пропозицій у Fullstack зросла удвічі.
Finance.ua вже писав, що медіанний вік українського ІТ-фахівця зріс з 30 до 31 року, а майже всі айтішники (97%) мають вищу освіту або навчалися в університеті.
Заробітки теж зростають: медіанна зарплата цього року досягла $3000. Переважна більшість айтівців працюють у технічних напрямках.
