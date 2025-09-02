Айтівці стали менше донатити: хто і як підтримує армію (інфографіка) — Finance.ua

Айтівці стали менше донатити: хто і як підтримує армію (інфографіка) Сьогодні 12:03 — Особисті фінанси

За рік середній розмір щомісячних донатів айтівців зменшився з $188 до $155. Знизилися й відносні показники: тепер в середньому вони витрачають на донати 5% доходу (торік було 7%).

Про це свідчать результати опитування DOU.

Станом на зараз регулярно підтримують Сили оборони 70% опитаних айтівців. Торік таких було 75%, а у 2022 році — 82%.

Інфографіка: DOU

Хто донатить найбільше

Найбільше донаторів серед айтівців за кордоном, які планують повернутися в Україну — 75%. В Україні частка тих, хто донатить, — 73%. Серед тих, хто за кордоном і не планує повертатися, тільки половина продовжують переказувати кошти. І саме їхня частка найбільш суттєво знизилася за рік — на 12 в.п., тоді як частка донаторів, які знаходяться в Україні зменшилася на 4 в. п.

Айтівці, які не планують емігрувати з України, активніше підтримують українську армію, — 81% з них донатять. Серед тих, хто задумується про переїзд, переказують кошти 62%.

При цьому за рік стало менше донаторів серед тих, хто активно готується виїжджати (на 13 в. п.), тих, хто задумується про переїзд (на 7 в. п.), і тих, хто ще не визначився (на 8 в. п.).

Інфографіка: DOU

Айтівці рівня Lead+ донатять частіше за початківців: 76% проти 61% серед джуніорів. Частка тих, хто переказує кошти, знизилася за рік серед представників усіх тайтлів.

Як і торік, більша частка фахівців, які фінансово допомагають армії, серед нетехнічних фахівців — 74%. Серед технічних таких 69%. Проте за рік зменшилася частка донаторів в обох групах.

Трохи нижча за середню частка розробників — 67%. DevOps продовжують стабільно підтримувати армію (лише мінус 1 в. п. у частці донаторів за рік).

Найвища частка донаторів у маркетингу — 79%, HR/Recruiter — 76% та Leadership — 76%. Найнижча у Support (60%), SysAdmin (63%).

Інфографіка: DOU

Як і торік, жінки донатять частіше, ніж чоловіки (75% проти 68%).

Молоді спеціалісти до 25 років частіше за старших припиняли жертвувати армії гроші за останній рік. У 2024-му фахівці віком 25−29 років донатили найактивніше (78%) — тепер їхня частка знизилася до 70%. Найбільш стабільно донатять фахівці 35+ — серед них частка тих, хто підтримує армію, знизилася на 3 в. п. за рік.

Серед тих, хто зараз заброньовані, 82% допомагають фінансово Силам оборони. Натомість частка донаторів серед тих, ніколи не мав бронювання і не має зараз, значно нижча — 68%.

Інфографіка: DOU

Найактивніше донатять на армію айтівці, які заробляють 5−8 тис. доларів. Ті, хто заробляють більше, донатять дещо рідше.

Інфографіка: DOU

Середній розмір донатів

Середній розмір щомісячних донатів за рік зменшився з $188 до $155, як і відносні показники — тепер айтівці витрачають на донати в середньому 5% своєї зарплати (торік було 7%).

Найбільші суми, як і торік, переказують фахівці за кордоном, що планують повернутися (у середньому $196).

Айтівці, які зараз перебувають в Україні, донатять у середньому $150 щомісяця. Ті, хто точно не планують емігрувати, виділяють на допомогу армії 10% свого доходу, або $195 щомісяця.

Джуніори та мідли, як і торік, виділяють на потреби армії 5% зарплати. А сеньйори, менеджери та ліди стали витрачати менше (торік 10%, зараз 5%, а ліди — 6%).

C-level залишається найбільшим донатором із щомісячною сумою $460, хоча вона й суттєво зменшилася за рік (було $650). Також більше за інших витрачають DevOps: 7% від зарплати, або $275 щомісяця. Розробники, як і більшість інших спеціалізацій, жертвують тепер 5%, або $185.

У маркетингу й HR попри найвищу частку тих, хто продовжує донатити, щомісячна сума нижча за середню — $115.

Як і раніше, айтівці з вищим доходом переказують на потреби Сил оборони більшу частку свого доходу, проте за рік вони її зменшили. Тепер ті, хто отримують 5−9 тис. дол., донатять у середньому 7% свого доходу (раніше 10%), а ті, хто заробляють 3−4 тис. дол., переказують 5% (раніше 10%).

Інфографіка: DOU

Найчастіше айтівці донатять $100−250 щомісяця, однак індивідуальні пожертви можуть суттєво відрізнятися. 6% айтівців переказують щомісяця понад 1 тис. дол., 18% — до $50. 4% айтівців віддають на потреби війська чверть чи більше чверті свого доходу.

Донати за місцем проживання

У прифронтових областях частка доходу, яку віддають на армію:

Сумська — 7%;

Запорізька — 8%;

Миколаївська — 7%.

Найвища частка донаторів — в Івано-Франківській (77%), Львівській (75%), Київській (74%) та Волинській (73%) областях.

За кордоном найбільше донатять айтівці з Португалії ($250 на місяць) та Великої Британії ($297).

Інфографіка: DOU

