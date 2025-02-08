Скільки донатів на армію вдалося зібрати благодійникам від початку великої війни — Finance.ua
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Скільки донатів на армію вдалося зібрати благодійникам від початку великої війни

Казна та Політика
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Скільки донатів на армію вдалося зібрати благодійникам від початку великої війни
Скільки донатів на армію вдалося зібрати благодійникам від початку великої війни
Згідно з опитуванням Rakuten Viber, 63% українців жертвували гроші на армію у 2024 році. 44% робили це регулярно з кожної зарплати, 14% - нерегулярно, а 5% - щодня. Однак, як повідомляє видання Bloomberg, за даними волонтерських організацій, кількість пожертв від українців значно знизилася в порівнянні з попереднім роком.
«Слово і діло» розповідає, скільки грошей з початку повномасштабної війни зібрали благодійні платформи та філантропи.
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На спеціальний рахунок Національного банку України з початку повномасштабної війни надійшло понад 50 млрд гривень.
Скільки донатів на армію вдалося зібрати благодійникам від початку великої війни
З-за кордону на рахунок НБУ надійшло 29,4 млрд гривень в еквіваленті (долари, євро, фунти стерлінгів, канадські долари, женьміньбі, єни, швейцарські франки, злоті, австралійські долари).
Через фандрейзингову платформу United24 вдалося зібрати 34,6 млрд гривень (або 923,5 млн доларів) пожертвувань.
Жертвувати кошти через платформу можна на п’ять напрямків:
  • ЗСУ;
  • охорона здоров’я;
  • відновлення зруйнованого майна та інфраструктури;
  • гуманітарне розмінування;
  • потреби освіти та науки.
Благодійний фонд «Повернись живим» з початку повномасштабної війни зібрав 14,8 млрд гривень. Фонд отримав понад 4,5 мільйона донатів, середня сума становить 3,3 тисячі гривень.
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Серед наймасштабніших проєктів фонду за цей період — проєкт Black Box, у рамках якого Головному управлінню розвідки було передано дронів далекого радіусу дії на суму 230 млн гривень. Також фонд закупив та передав до ЗСУ піхотного озброєння на суму понад 1,3 млрд гривень.
Фонд Ріната Ахметова прозвітував, що спільно з SCM та футбольним клубом «Шахтар» направили на армію та допомогу мирним українцям більше 10,6 млрд гривень.
Благодійний фонд Сергія Притули зібрав понад 7,2 млрд гривень (це дані станом на літо 2024 року). Як розповідав сам Притула, було 9,5 мільйонів транзакцій.
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Благодійний фонд Петра Порошенка на місці з підприємствами, ГО «Солідарна Право Громад» зібрали на армію понад 6,2 млрд гривень.
Сергій Стерненко з початку великої війни зібрав на армію понад 3,2 млрд гривень.
За ці кошти були закуплені 132,5 тисяч FPV-дронів на суму 2,6 млрд, а також інші безпілотники (майже 1,7 тисяч), тепловізори (121), автотранспорт (295), прилади нічного бачення (115), генератори та зарядні станції (115) та інше.
За матеріалами:
Слово і Діло
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