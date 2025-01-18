«Донатив» на армію рф: у Києві затримали посадовця державного банку (фото) — Finance.ua
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«Донатив» на армію рф: у Києві затримали посадовця державного банку (фото)

Кримінал
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«Донатив» на армію рф: у Києві затримали посадовця державного банку (фото)
«Донатив» на армію рф: у Києві затримали посадовця державного банку (фото)
Служба безпеки затримала у Києві директора Департаменту супроводження інформаційних систем одного з державних банків України, який причетний до фінансування війни РФ проти України.
Про це пишуть СБУ, ОГП.
Як встановило розслідування, фігурант регулярно перераховував свої гроші на потреби окупаційних угруповань росії.
«Донатив» на армію рф: у Києві затримали посадовця державного банку (фото)
фото СБУ
Для цього уже після початку повномасштабної війни банкір відкрив рахунок на одній з найбільших у світі криптовалютних бірж.
Надалі через цю платформу фігурант переказував кошти на цифрові гаманці росіян. Наразі правоохоронці встановлюють точні суми його «донатів».
фото СБУ
фото СБУ
За матеріалами справи, інформацію про збори грошей на потреби окупантів український банкір отримував на тематичних Телеграм-каналах.
Співробітники СБУ задокументували злочини посадовця і затримали його за місцем проживання у Києві.
Під час обшуку в оселі затриманого виявлено паспорт громадянина рф та російські рублі.
Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
За матеріалами:
Економічна Правда
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