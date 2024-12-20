Які суми українці донатять на третьому році війни (інфографіка) — Finance.ua
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Які суми українці донатять на третьому році війни (інфографіка)

Особисті фінанси
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Які суми українці донатять на третьому році війни (інфографіка)
Які суми українці донатять на третьому році війни (інфографіка)
У 2024 році українці в середньому донатили 840 грн на місяць. Відсоток українців, які залучались до благодійності протягом року фактично залишається високим. Проте сприйняття поширеності благодійності в суспільстві змінилось: українці вважають, що вона менш поширена, ніж у попередні роки.
Відповідне дослідження провели Zagoriy Foundation спільно з Info Sapiens.
Індекс поширеності благодійності порівняно з 2022 роком знизився всього на 1 бал: з 7.7 до 6.7 за 10-бальною шкалою. Цей показник є вищим, ніж у 2021, коли індекс складав 4.5.
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Участь у благодійності за останній рік взяли 86% українців, з них 61% протягом останнього місяця. Основними мотивами є співчуття (33%), патріотизм (17%) і почуття обов’язку (16%). Найпоширенішими формами благодійності стали фінансова підтримка (85%), передача їжі, одягу, ліків (53%) і волонтерство (50%). Понад 73% населення жертвували кошти протягом останніх 12 місяців, а середня загальна сума донатів становить 4991 гривню на квартал.
Інфографіка: givingtuesday
Інфографіка: givingtuesday
Грошові пожертви залишаються основним форматом залучення до благодійності. Порівняно з 2022 роком, частка грошових пожертв зросла (із 76% до 85%) на тлі зменшення частки інших форматів допомоги: передачі їжі, одягу, ліків (53%) та волонтерства (50%).
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В середньому українець перераховує на благо 840 грн на місяць. Проте люди, які вказали, що залучаються до благодійності, донатять більше — в середньому 2907 грн за місяць.
Інфографіка: givingtuesday
Інфографіка: givingtuesday
Інфографіка: givingtuesday
Інфографіка: givingtuesday
У більшості середня сума донату акумулюється з разових пожертв. Тільки 14% опитаних надають перевагу регулярним відрахуванням (підпискам) над разовими. Тобто, можна говорити про те, що благодійність стає нормою, проте у ній великий вплив мають ситуативні рішення.
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Ті люди, які не долучаються до благодійності, найчастіше обґрунтовують своє рішення об’єктивними чинниками, такими як брак ресурсів, щоб допомагати іншим (52%) та стан здоров’я (16%). Майже кожен десятий (9%) каже, що не знає інших шляхів, окрім грошової пожертви, а цей шлях для нього чи неї недоступний. Незначна частка опитаних (3%) пояснює свій вибір недовірою до фондів і організацій, які займаються організацією доброчинної допомоги. Ще 4% (менше 1% загальної вибірки) не займаються благодійністю принципово.
Інфографіка: givingtuesday
Інфографіка: givingtuesday
Половина українців, які залучались до благодійності протягом минулого року, — волонтерили. Цей показник збільшився з 39% у 2022 році до 43% у 2024 році. Найбільше до волонтерства долучається молодь, сільське населення та працівники державного сектору.
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Волонтери стають опорою для благодійних організацій. З ними організації взаємодіють майже з такою ж інтенсивністю, як з українським суспільством та іншими організаціями сектору. Найяскравіше це виражено в організацій, що допомагають силам оборони України або працюють з гуманітарною допомогою: з них 67% та 70% взаємодіють з волонтерами постійно.
Інфографіка: givingtuesday
Інфографіка: givingtuesday
Хоча не всі організації вміють, хочуть або потребують залучення волонтерів, довіра до них робить волонтерський рух суб’єктним, впливовим для сектору. Відповідно до дослідження, 70% тих, хто готовий допомагати громадському сектору, хоче допомагати волонтерським ініціативам, а не благодійним фондам. Це радше підкреслює тенденцію до якомога більш прямих пожертв з мінімальною кількістю допоміжних ланок між благодійником і тим, хто потребує допомоги. З цієї позиції волонтер — це конкретна людина, до якої простіше вибудувати довіру, ніж до організації.
Інфографіка: givingtuesday
Інфографіка: givingtuesday
За матеріалами:
Finance.ua
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