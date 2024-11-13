Українці стали менше донатити на військові потреби — Вloomberg — Finance.ua
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Українці стали менше донатити на військові потреби — Вloomberg

Особисті фінанси
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Українці стали менше донатити на військові потреби — Вloomberg
Українці стали менше донатити на військові потреби — Вloomberg
Українські волонтерські фонди помічають значне зниження пожертв на підтримку військових, що свідчить про поступове вичерпання готовності українців фінансувати оборону.
Про це пише агентство Bloomberg.
У 2022 році благодійний фонд українського телеведучого Сергія Притули зібрав стільки коштів, що міг купити супутник для потреб оборони. Проте цього року ситуація змінилася: українці все більше економлять на пожертвах, відчуваючи економічні труднощі та втому від війни.
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«Щоб зібрати ту саму суму, ми працюємо втричі більше, ніж у попередні роки», — розповідає Притула.
Це скорочення сталося в найневідповідніший час для України. З погіршенням ситуації на фронті, непопулярною мобілізацією та постійними відключеннями електрики настрої в суспільстві стають все важчими. Страх, що Трамп може скоротити підтримку або змусити Київ до небажаного миру, лише додає тривоги, зазначає агентство.
Чотири приватні благодійні організацій, повідомляють про суттєве зниження донатів цього року. Притула говорить, що пожертвування зменшилися на п’яту частину, а інші організації відчувають ще гіршу ситуацію — деякі зазнали навіть десятикратного зменшення внесків.
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Ці фонди закривають лише частку потреб армії. Наприклад, фонд Притули зібрав цього року 1,4 мільярда гривень, тоді як загальний військовий бюджет країни перевищує 50 мільярдів доларів. Проте донати залишаються важливим ресурсом, що доповнює державне фінансування. З їх допомогою волонтери швидко закуповують необхідне — від одягу до розвідувальних дронів.
Найбільша благодійна організація «Повернись живим» зафіксувала зменшення внесків на 15%.
Понад половина українців заявили, що продовжують робити внески на підтримку армії, але більше третини зізналися, що скоротили свої пожертви порівняно з минулим роком, згідно з опитуванням, проведеним у серпні Фондом Ілька Кучеріва та Центром Разумкова.
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Інша неурядова організація — Reactive Post — повідомила Bloomberg, що її пожертви цього року скоротилися більш ніж на 40% порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Більшість донорів сьогодні — це ті, хто вже підтримував фонд раніше, зазначив засновник благодійного фонду Павло Нарожний.
Army SOS, що збирає кошти на програмне забезпечення для військових підрозділів, повідомила про десятикратне зменшення пожертв у порівнянні з минулим роком, зазначила волонтерка Ганна Морозова.
За матеріалами:
Економічна Правда
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