Допомога стала звичкою: все більше українців регулярно донатять — Finance.ua

Допомога стала звичкою: все більше українців регулярно донатять
Невід'ємною частиною споживацької поведінки співвітчизників залишається громадянська позиція — донати стали майже такими ж популярними, як продукти харчування.
Про це свідчить дослідження «Делойт» про споживацькі настрої українців.
Як і минулого року, абсолютна більшість споживачів (70%) продовжує бойкотувати виробників товарів/продавців, які не залишили ринок країни-агресора.
Крім того, 92% українців донатять на допомогу ЗСУ або постраждалим внаслідок воєнних дій, що на 2 в. п. більше, ніж у 2022 році. 33% опитаних роблять це систематично, що на 13 в. п. більше, ніж минулого року. Більш ніж удвічі зросла кількість співвітчизників, які донатять регулярно, перебуваючи за кордоном — із 17% до 38%.
Українці найбільше довіряють зборам коштів від знайомих, друзів та колег — їх підтримують понад 75% опитаних, а середня сума донату становить 147 гривень.
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Друге місце за рівнем довіри посідають великі благодійні фонди, такі як «Повернись живим», фонд Сергія Притули, а також збори Лачена (Ігоря Лаченкова), на них донатять майже 71% респондентів. На державні збори (такі як UNITED24) донатить теж значна частина населення — понад 60%, при цьому розмір середнього донату становить 121 грн.
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