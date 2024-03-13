Допомога стала звичкою: все більше українців регулярно донатять — Finance.ua

Допомога стала звичкою: все більше українців регулярно донатять Сьогодні 15:14 — Особисті фінанси

Допомога стала звичкою: все більше українців регулярно донатять

Невід'ємною частиною споживацької поведінки співвітчизників залишається громадянська позиція — донати стали майже такими ж популярними, як продукти харчування.

Про це свідчить дослідження «Делойт» про споживацькі настрої українців.

Як і минулого року, абсолютна більшість споживачів (70%) продовжує бойкотувати виробників товарів/продавців, які не залишили ринок країни-агресора.

Крім того, 92% українців донатять на допомогу ЗСУ або постраждалим внаслідок воєнних дій, що на 2 в. п. більше, ніж у 2022 році. 33% опитаних роблять це систематично, що на 13 в. п. більше, ніж минулого року. Більш ніж удвічі зросла кількість співвітчизників, які донатять регулярно, перебуваючи за кордоном — із 17% до 38%.

Українці найбільше довіряють зборам коштів від знайомих, друзів та колег — їх підтримують понад 75% опитаних, а середня сума донату становить 147 гривень.

Друге місце за рівнем довіри посідають великі благодійні фонди, такі як «Повернись живим», фонд Сергія Притули, а також збори Лачена (Ігоря Лаченкова), на них донатять майже 71% респондентів. На державні збори (такі як UNITED24) донатить теж значна частина населення — понад 60%, при цьому розмір середнього донату становить 121 грн.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.