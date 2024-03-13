Допомога стала звичкою: все більше українців регулярно донатять — Finance.ua

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Допомога стала звичкою: все більше українців регулярно донатять

Особисті фінанси
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Допомога стала звичкою: все більше українців регулярно донатять
Допомога стала звичкою: все більше українців регулярно донатять
Невід'ємною частиною споживацької поведінки співвітчизників залишається громадянська позиція — донати стали майже такими ж популярними, як продукти харчування.
Про це свідчить дослідження «Делойт» про споживацькі настрої українців.
Як і минулого року, абсолютна більшість споживачів (70%) продовжує бойкотувати виробників товарів/продавців, які не залишили ринок країни-агресора.
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Крім того, 92% українців донатять на допомогу ЗСУ або постраждалим внаслідок воєнних дій, що на 2 в. п. більше, ніж у 2022 році. 33% опитаних роблять це систематично, що на 13 в. п. більше, ніж минулого року. Більш ніж удвічі зросла кількість співвітчизників, які донатять регулярно, перебуваючи за кордоном — із 17% до 38%.
Допомога стала звичкою: все більше українців регулярно донатять
Українці найбільше довіряють зборам коштів від знайомих, друзів та колег — їх підтримують понад 75% опитаних, а середня сума донату становить 147 гривень.

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Друге місце за рівнем довіри посідають великі благодійні фонди, такі як «Повернись живим», фонд Сергія Притули, а також збори Лачена (Ігоря Лаченкова), на них донатять майже 71% респондентів. На державні збори (такі як UNITED24) донатить теж значна частина населення — понад 60%, при цьому розмір середнього донату становить 121 грн.
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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