Донатити на ЗСУ: як перевірити, кому ви надсилаєте гроші на благодійність? — Finance.ua

Донатити на ЗСУ: як перевірити, кому ви надсилаєте гроші на благодійність? Сьогодні 15:20 — Особисті фінанси

Донатити на ЗСУ: як перевірити, кому ви надсилаєте гроші на благодійність?

Під час війни шахраї активізувалися й часто прикидаються благодійниками, які збирають кошти для ЗСУ. Українці повинні знати, як перевіряти приватних осіб, волонтерів, благодійні організації, щоб не стати жертвами зловмисників.

Про це повідомили на сайті кіберполіції України.

Як перевірити приватну особу або волонтера

Зазвичай проблем не виникає зі зборами, відкритими вашими друзями або знайомими, яким ви довіряєте. Проте необхідно упевнитися, що публікацію насправді виставила ця людина.

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Часто зловмисники отримують доступ до акаунту користувача, тому виникає потреба зв’язатися з цим знайомим іншими каналами комунікації.

Як упевнитися, що збір відкрив не зловмисник:

попросіть звіти за попередні періоди та збори;

дізнайтеся більше про цю особу чи волонтера, зокрема, чи співпрацюють вони з відомими організаціями чи публічними особами. У такому випадку на офіційних сторінках відповідних організацій та інфлюенсерів має бути інформація про спільну діяльність;

чи є в них нагороди або відзнаки за допомогу та відгуки про діяльність;

чи висвітлена робота волонтера або приватної особи в інформаційному полі;

скористайтеся сервісом пошуку зображень в Google для перевірки фотографій та скріншотів документів під збором — шахраї, зазвичай, використовують вкрадені чужі фото у своїх профілях;

перевірте справжність посвідчення волонтера, зв’язавшись з організацією, яка видала документ.

Якщо мова йде про приватну особу, слід дізнатися, чому вона не зареєстрована як волонтер.

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Перевірка благодійних фондів та громадських організацій

Ці структури мають бути офіційно зареєстрованими, тож перевіряти їх дещо простіше. Проте шахраям теж не важко прикриватися відомими назвами й іменами для своєї злочинної діяльності.

Для перевірки рекомендується зробити такі кроки:

перевірте їх членство в професійних асоціаціях, на кшталт Асоціації Благодійників України;

переконайтеся, що ЄДРПОУ внесений до реєстрів Мінюсту;

з’ясуйте, чи має БФ або ГО фізичну присутність (офіс, дійсні номери телефонів) та персонал;

попросіть відомості про засновників та звітність за попередні роки — це публічна інформація, яка має бути у вільному доступі. Відсутність таких даних підвищує вірогідність того, що ви натрапили на шахраїв;

дізнайтеся про співпрацю з відомими організаціями, волонтерами та публічними особами;

перевірте наявність відзнак та відгуків про роботу;

встановіть, чи заручалися БФ або ГО підтримкою з боку публічних осіб;

перевірте присутність в інформаційному полі;

скористайтеся сервісом пошуку зображень в Google, як і у випадку з перевіркою приватної особи чи волонтера.

Кіберполіція закликає не вводити повні дані банківської картки (термін дії, CVV-код) при здійсненні донатів — ваша платіжна інформація може потрапити до шахраїв.

Якщо ви все ж побоюєтеся відправляти кошти невідомим волонтерам і організаціям, завжди можна долучитися до зборів відомих фондів, які вже довели свою надійність.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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