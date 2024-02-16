Шахрайство від чужого імені: навіщо зловмисники «орендують» акаунти у соцмережах — Finance.ua

Шахрайство від чужого імені: навіщо зловмисники «орендують» акаунти у соцмережах Сьогодні 08:32 — Особисті фінанси

Шахрайство від чужого імені: навіщо зловмисники «орендують» акаунти у соцмережах

Шахраї можуть пропонувати здати в оренду не тільки сторінку в соціальних мережах, а й акаунти на інших інтернет-ресурсах, наприклад, на сайті OLX. Вимоги до акаунту: гарний рейтинг та успішні доставки.

Про це попередили експерти Безоплатної правничої допомоги.

Як працює схема?

Такий «орендар» просить розмістити від імені власника акаунту оголошення про продаж товару, але для спілкування щодо товару просить зазначати шахрайський номер телефону та уточнювати всі деталі через Вайбер.

Потенційні покупці, які пишуть на Вайбер, надсилають шахраю передплату за товар, який потім не отримують.

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Таким чином шахраї реалізують схему шахрайства від чужого імені. Власник акаунту не лише втрачає акаунт і не отримує гроші за його використання, а й фактично стає співучасником шахрайства, хоч і несвідомо. Водночас потенційні покупці втрачають гроші, які передплатили за товар.

Як вберегтися

Не погоджуйтеся на пропозиції здати акаунт в оренду.

Повідомляйте про будь-які підозрілі ситуації адміністрацію сайту.



Обговорюйте деталі угоди виключно в чаті торговельного майданчика або використовуйте його додаток!



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