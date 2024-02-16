Шахрайство від чужого імені: навіщо зловмисники «орендують» акаунти у соцмережах — Finance.ua
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Шахрайство від чужого імені: навіщо зловмисники «орендують» акаунти у соцмережах

Особисті фінанси
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Шахрайство від чужого імені: навіщо зловмисники «орендують» акаунти у соцмережах
Шахрайство від чужого імені: навіщо зловмисники «орендують» акаунти у соцмережах
Шахраї можуть пропонувати здати в оренду не тільки сторінку в соціальних мережах, а й акаунти на інших інтернет-ресурсах, наприклад, на сайті OLX. Вимоги до акаунту: гарний рейтинг та успішні доставки.
Про це попередили експерти Безоплатної правничої допомоги.

Як працює схема?

  • Такий «орендар» просить розмістити від імені власника акаунту оголошення про продаж товару, але для спілкування щодо товару просить зазначати шахрайський номер телефону та уточнювати всі деталі через Вайбер.
  • Потенційні покупці, які пишуть на Вайбер, надсилають шахраю передплату за товар, який потім не отримують.
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Таким чином шахраї реалізують схему шахрайства від чужого імені. Власник акаунту не лише втрачає акаунт і не отримує гроші за його використання, а й фактично стає співучасником шахрайства, хоч і несвідомо. Водночас потенційні покупці втрачають гроші, які передплатили за товар.

Як вберегтися

  • Не погоджуйтеся на пропозиції здати акаунт в оренду.
  • Повідомляйте про будь-які підозрілі ситуації адміністрацію сайту.
  • Обговорюйте деталі угоди виключно в чаті торговельного майданчика або використовуйте його додаток!
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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