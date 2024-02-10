Як не потрапити у пастки шахраїв та захистити платіжну картку — Finance.ua

Як не потрапити у пастки шахраїв та захистити платіжну картку Сьогодні 17:11 — Особисті фінанси

Як не потрапити у пастки шахраїв та захистити платіжну картку

Банки та міжнародні платіжні системи дбають про безпеку платежів, саме тому розрахунки банківською карткою або смартфоном, оплата за товари та послуги в інтернеті чи переказ коштів онлайн є захищеними.

Про це пише ФінКульт.

Однак максимально захистити особисту та фінансову інформацію можна лише у випадку, якщо ви правильно користуєтеся банківською карткою.

Як захистити платіжну картку

Не розголошуйте дані картки . Не повідомляйте нікому повні реквізити картки (номер, термін дії та СVC2-код), ПІН-код, пароль для входу в онлайн-банкінг чи будь-які інші паролі і коди, надіслані в SMS-повідомленнях.

. Не повідомляйте нікому повні реквізити картки (номер, термін дії та СVC2-код), ПІН-код, пароль для входу в онлайн-банкінг чи будь-які інші паролі і коди, надіслані в SMS-повідомленнях. Змінюйте ПІН-код та паролі . Після отримання картки необхідно змінити ПІН-код, який вам надали. Це можна зробити у банкоматі. Час від часу змінюйте ПІН-коди карток, а також паролі до онлайн-банкінгу.

. Після отримання картки необхідно змінити ПІН-код, який вам надали. Це можна зробити у банкоматі. Час від часу змінюйте ПІН-коди карток, а також паролі до онлайн-банкінгу. Не відповідайте на підозрілі питання . Часто шахраї прикидаються представниками банку, однак справжні працівники ніколи не попросять повідомити їм будь-які персональні дані або одноразовий код з SMS.



. Часто шахраї прикидаються представниками банку, однак справжні працівники ніколи не попросять повідомити їм будь-які персональні дані або одноразовий код з SMS. Не гайте часу. У випадку, якщо з вашої картки почали списуватися кошти, потрібно швидко звертатися до вашого банку з проханням заблокувати картку. Працівники повідомлять вас про наступні дії.

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Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, у випадку банкрутства банків, забезпечує повернення коштів, які знаходяться на банківській картці. Під час дії воєнного стану діє норма, що передбачає 100% відшкодування коштів, які знаходяться у вкладах. А протягом трьох місяців після скасування, коли обмеження знову повернуть, вкладники будуть отримувати вже 600 тис. грн.

Однак гарантії Фонду не поширюються на втрати, які спричинені шахрайськими діями або порушеннями правил безпеки користування банківською карткою. До них відносяться крадіжка пароля, втрата картки або передача її даних третім особам. Саме тому необхідно забезпечувати безпеку конфіденційній інформації про картку, а також вчасно повідомляти банк про будь-які підозрілі транзакції на своєму рахунку.

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