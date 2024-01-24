У поліції попередили про схему шахраїв: виплати по 6500 та 13 200 грн (відео) — Finance.ua

У поліції попередили про схему шахраїв: виплати по 6500 та 13 200 грн (відео) Сьогодні 15:34 — Кримінал

У поліції попередили про схему шахраїв: виплати по 6500 та 13 200 грн (відео)

Поліція попередила українців про нову шахрайську схему, коли у мережі шахраї розсилають фейкові повідомлення про нібито виплати громадянам допомоги: йдеться про надання 6500 та 13 200 грн.

Про це інформує пресслужба поліції Волинської області

Лише за добу чотирьох волинян ошукали за такою схемою на загальну суму в понад 60 тисяч гривень. Поліція розпочала кримінальні провадження.

Суть шахрайства

Суть полягає у тому, що шахраї через повідомлення у месенджерах пропонують отримати грошову допомогу, посилаючись на неіснуючий закон, нібито прийнятий Верховною Радою.

Людина стає жертвою шахрайства саме тоді, коли переходить за посиланням, вказаним у повідомленні, та здійснює авторизацію зі свого банку, вводячи персональні дані, паролі тощо. Таким чином, шахраї отримують доступ до її банківської картки.

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Поліція рекомендує завжди будь-яким можливим чином перевіряти отриману інформацію, не довіряти незнайомцям з пропозиціями грошової допомоги, а також не передавати таким людям свої особисті дані та номери банківських карток

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