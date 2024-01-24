Нацполіція викрила банду, яка грабувала «криптовалютників» — Finance.ua

Нацполіція викрила банду, яка грабувала «криптовалютників» Сьогодні 12:21 — Кримінал

Нацполіція викрила банду, яка грабувала «криптовалютників», Фото: npu.gov.ua

Національна поліція викрила учасників озброєної злочинної організації, які грабували будинки «криптовалютників».

Про це повідомляє пресслужба поліції.

«Правоохоронці провели спецоперацію із затримання членів угруповання. Серед фігурантів — мешканці Харкова, Дніпра, Києва, Київської та Кіровоградської областей. Зловмисники викрадали наближених до майбутніх жертв осіб, щоби дізнатися деталі їхнього побутового життя, наявність системи безпеки в будинках», — сказано в повідомленні.

Як працювали зловмисники

В одному з епізодів, що стався на Київщині у серпні минулого року, зловмисники викрали водія однієї зі столичних родин, діяльність якої була пов’язана з криптовалютою. Тоді озброєні чоловіки зупинили автомобіль потерпілого і, завдавши тілесних ушкоджень, заштовхали його до власного транспортного засобу.

Фото: npu.gov.ua

Погрожуючи зброєю та застосовуючи фізичну силу, фігуранти намагалися дізнатися дані про схему будинку сім'ї, на яку працював водій, наявність охорони, способи проникнення на територію домоволодіння та кількість обслуговуючого персоналу, розпорядок дня кожного члена родини. На їх будинок планували вчинити розбійний напад.

Організували діяльність групи двоє мешканців столиці. Ватажки угруповання безпосередньо займалися плануванням злочинів, вербували та здійснювали інструктаж нових учасників, розподіляли ролі між ними та визначали місця переховування знарядь злочину.

На всіх потенційних жертв фігуранти робили так зване «досьє». Ретельно готувалися до злочину: неодноразово проводили зустрічі для узгодження всіх деталей та планування шляхів втечі, проводили розвідку місцевості, підбирали знаряддя та екіпіровку, навіть відстежували прогноз погоди, аби у разі опадів не залишалися сліди на місцевості. У зв’язку з тим, що учасники угруповання були з різних регіонів, у визначену дату та місце вони з'їжджалися для проведення спільних «нарад».

Поліцейські провели спецоперацію

22 січня цього року поліцейські провели спецоперацію на території Київської, Дніпропетровської, Львівської, Харківської, Кіровоградської, Вінницької областей та затримали організаторів та учасників озброєної злочинної організації. Їх вік від 23 до 40 років. Всі вони затримані у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ще двоє фігурантів наразі знаходяться у СІЗО.

Також правоохоронці вилучили зброю та боєприпаси, автівки, рації, засоби для глушіння сигналу та виявлення спецтехніки, десятки різних номерних знаків на авто тощо.

Фото: npu.gov.ua

Що «світить» зловмисникам

Вирішується питання про повідомлення затриманим та учасникам злочинної організації, що наразі знаходяться в СІЗО, про підозру та обрання запобіжних заходів.

Кримінальне провадження за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури розслідується за кількома статтям Кримінального кодексу України з кваліфікуючою ознакою «вчинення у складі організованої групи»:

ч. 1 та 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 187 (Розбій);

ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини);

ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом).

Учасникам злочинної організації може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна.

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