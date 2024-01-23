Справа Гринкевичів: у ДБР розповіли про зв’язки львівського бізнесмена з Міноборони — Finance.ua
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Справа Гринкевичів: у ДБР розповіли про зв’язки львівського бізнесмена з Міноборони

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Затриманий в Одесі львівський бізнесмен Ігор Гринкевич мав зв’язки з чиновниками Міністерства оборони України. Про це в ефірі «Еспресо» розповіла радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань (ДБР) Тетяна Сап’ян.
За її словами, оборонне відомство попросило «визнати їх стороною, яка постраждала в цій ситуації», нині слідство встановлює можливі «тіньові й незаконні» зв’язки львівського бізнесмена і його злочинного угруповання з представниками Міністерства оборони".
Вона нагадала, що компанії Гринкевича виграли понад 20 тендерів на постачання одягу для ЗСУ на 1,5 млрд грн і залучили до цього фірми, які за своїми назвами і можливостями не відповідали зазначеним стандартам.
«Тобто в мирний час ці фірми займалися будівництвом, а в умовах воєнного стану чомусь їм вдалося виграти замовлення від Міноборони на виробництво та зберігання одягу та білизни для ЗСУ. Очевидно, це були чималі замовлення», — наголосила представниця ДБР.
Сап’ян уточнила, що, за даними слідчих, орієнтовно 6 контрактів не було виконано.
За матеріалами:
УНІАН
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