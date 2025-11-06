Мультишеринг у Дії: як банки автоматизують перевірку документів Сьогодні 20:22 — Особисті фінанси

Мультишеринг у Дії: як банки автоматизують перевірку документів

З червня в Дії запрацював сервіс, який дає змогу громадянам надсилати компаніям одразу кілька цифрових копій документів, — Мультишеринг. З моменту запуску українці понад 3 мільйони разів поділилися копіями цифрових документів. Також Мультишеринг підключили вже більше 80 компаній, третина з яких — банки.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Мультишеринг розв’язує поширену проблему бізнесу — довгі й незручні процеси збору копій документів від клієнтів. Раніше доводилося надсилати кілька запитів, чекати на скани або фото, перевіряти, чи всі документи на місці. Це забирало час, створювало ризик помилок і збільшувало витрати.

Тепер бізнес отримує весь пакет цифрових документів одразу, а клієнтам не потрібно збирати всі потрібні папери, завантажувати кожен файл чи приносити фізичні копії.

Як Мультишеринг допомагає банкам

Банки використовують Мультишеринг, щоб спростити та прискорити низку важливих процесів. Завдяки сервісу Дії вони:

відкривають рахунки;

оформлюють банківські картки;

оновлюють та верифікують дані клієнтів;

автоматизують процедури KYC (Знай свого клієнта), роблячи взаємодію з банком швидшою та зручнішою для всіх.

Інфографіка: Мінцифри

Як працює Мультишеринг:

1. Користувач натискає кнопку або сканує QR-код на ресурсі бізнесу.

2. Обирає документи, якими необхідно поділитися.

3. Засвідчує запит Дія. Підписом і підтверджує надсилання копій.

Як зазначили в Мінцифрі, майже 500 000 клієнтів monobank , 500 000 клієнтів ПУМБ та 250 000 клієнтів Alliance Bank вже скористалися Мультишерингом.

Сервіс суттєво скорочує час відкриття рахунку. У середньому процедура триває до п’яти хвилин, тоді як раніше займала близько 25 хвилин.

У monobank зазначають, що найшвидша реєстрація клієнта через Дію тривала лише 93 секунди.

«Завдяки автоматизації передачі даних вдалося зменшити кількість ручних операцій, скоротити витрати часу працівників і мінімізувати ризики помилок», — розповів директор департаменту карткових та пасивних продуктів роздрібного бізнесу ПУМБ Дмитро Коваль.

У Alliance Bank додали, що Мультишеринг став важливим етапом цифровізації процесів, поєднавши зручність для клієнтів із підвищенням внутрішньої ефективності.

