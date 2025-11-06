Українці з початку року замовили посилок з-за кордону на 4,5 мільярда доларів Сьогодні 18:00 — Особисті фінанси

У січні-вересні 2025 року обсяги імпорту товарів, що надходили через міжнародні посилки, могли сягнути 4,5 мільярда доларів. Це більше, ніж за весь 2024 рік.

Про це повідомив Національний банк у коментарі Економічній правді.

У Нацбанку повідомили, що вартісні обсяги імпорту через посилки у 2024 році становили 3,5 мільярда доларів, а за дев’ять місяців 2025 року — 4,5 мільярда доларів.

У регуляторі пояснили, що інформацію про імпорт посилок надає Державна митна служба. Проте митниця не уточнює, яка частина цих відправлень потрапляє в Україну без сплати податків і мит.

Водночас у НБУ припускають, що більшість міжнародних відправлень імпортується саме без оподаткування.

Позиція НБУ щодо оподаткування посилок

У Нацбанку зазначили, що підтримують скасування чинної пільги на безмитне ввезення посилок. Зараз закон дозволяє не сплачувати мито та ПДВ, якщо вартість відправлення не перевищує 150 євро.

За словами представників НБУ, ініціатива голови податкового комітету Данила Гетманцева щодо запровадження податків і мит на міжнародні поштові відправлення може допомогти скоротити відплив валюти з країни. Це має позитивно вплинути на поточний рахунок платіжного балансу. Крім того, збільшення надходжень від податків і мит посилить дохідну частину державного бюджету.

Водночас там додали, що ініціювати скасування пільги на міжнародні посилки там не можуть: відповідне рішення має ухвалити уряд та Верховна Рада.

Нагадаємо, раніше Finance.ua вже писав , що Національний банк підтримує впровадження оподаткування посилок з-за кордону вартістю до 150 євро. У Нацбанку також рекомендують додатково оподатковувати некритичний імпорт — електромобілі та предмети розкоші.

Регулятор зазначав, що під час війни традиційні економічні інструменти вже не можуть ефективно врівноважувати платіжний баланс. Високий дефіцит зараз пов’язаний із потребою підтримувати армію та відбудовувати країну, а також із структурними змінами в економіці через війну.

Зі свого боку генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський скептично оцінив ініціативу Національного банку України щодо запровадження податків на посилки вартістю до 150 євро. Смілянський зазначив, що подібні кроки не матимуть жодного ефекту на валютний ринок, а ініціатива НБУ насамперед вигідна великим торговельним мережам, які хочуть, щоб покупці обирали їхні товари, а не замовляли з-за кордону.

