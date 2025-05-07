Причини, коли українці можуть отримати штраф за посилку з-за кордону (думка адвоката) — Finance.ua
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Причини, коли українці можуть отримати штраф за посилку з-за кордону (думка адвоката)

Особисті фінанси
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Причини, коли українці можуть отримати штраф за посилку з-за кордону (думка адвоката)
Причини, коли українці можуть отримати штраф за посилку з-за кордону (думка адвоката)
В Україні діють певні правила щодо оподаткування поштових відправлень з-за кордону. І якщо їх не дотримуватись, то можна отримати серйозний штраф або взагалі залишитись без посилки.
Адвокат Адвокатського об’єднання «Діксі Лекс» розповіла яке покарання може отримати особа, яка не буде їх дотримуватись, пише today.ua.
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Олена Бірюч нагадала, що мито не застосовується до посилок, вартість яких менше 150 євро. Для інших відправлень ПДВ становить 20% і 10% — ввізне мито на суму, яка перевищує даний ліміт. Якщо порушити це правило, вказавши неправдиву вартість посилки, то можна отримати штраф.

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Митні органи можуть запросити документи, які підтверджують вартість товару в посилці. Тому краще зберігати чеки та інші папери, де вказана ціна.
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Адвокат зазначила, що раніше під конфіскацію потрапляли тільки заборонені товари, але тепер норма стала діяти і для порушення інших правил митниці.

Довідка Finance.ua:

  • Нагадаємо, що в березні 2025 року Верховна Рада прийняла закон, який передбачає посилення покарання за порушення митних правил.
  • Згідно з ним, якщо в декларації посилки вказані неправдиві найменування, кількість або вартість, то розмір штрафу коливатиметься від 30 до 50% ціни товару, але можлива і конфіскація.
За матеріалами:
Finance.ua
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