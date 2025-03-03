Мито на посилки: скільки грошей надійшло до держбюджету (інфографіка) — Finance.ua
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Мито на посилки: скільки грошей надійшло до держбюджету (інфографіка)

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Мито на посилки: скільки грошей надійшло до держбюджету (інфографіка)
Мито на посилки: скільки грошей надійшло до держбюджету (інфографіка)
За даними Державної митної служби, 272 375 500 посилок ввезли в Україну з 2020 року. З них лише на 0,75% нарахували ввізне мито.
Детальною статистикою щодо цього поділилися в Опендатабот.
З понад 272 млн посилок найбільше надійшло у 2024 році — 75 млн. Це у 1,3 раза більше, ніж до повномасштабного. За рік відправлень побільшало в 1,6 раза.
Мито на посилки: скільки грошей надійшло до держбюджету (інфографіка)
На понад 2 млн посилок було накладене мито з 2020 по 2024 рік — 0,75% від загальної кількості. Завдяки миту до держбюджету надійшло 668 млн грн податків за цей час.
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Понад 185 млн грн надійшло до держбюджету торік. Це на 15% більше, ніж у 2023 році. Водночас, якщо перерахувати цю суму за середньорічним курсом євро, надходження до бюджету за рік зросли лише на 5%. У порівнянні до 2021 мита надійшло аж на 41% більше, але коливання курсу звели різницю до 2,5%.
Мито на посилки: скільки грошей надійшло до держбюджету (інфографіка)
У середньому торік доплата на 1 посилку становила 351 грн (приблизно 8 євро) у 2024 році. Наразі придбаний на іноземних маркетплейсах товар вартістю до 150 євро потрапляє в Україну без сплати ПДВ (20% від ціни) та мита (близько 10%).
Також варто зазначити, що на сайті Верховної Ради зареєстровано два законопроєкти № 12 429 і № 12 430, які передбачають скасування поточного ліміту у 150 євро на безподаткові посилки та оподаткування міжнародних посилок ПДВ 20%. Винятком є лише відправлення до 45 євро між звичайними людьми.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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