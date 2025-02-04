«Укрпошта» завершила автоматизацію сортувальних потужностей — Finance.ua

«Укрпошта» завершила автоматизацію сортувальних потужностей Сьогодні 18:21 — Фондовий ринок

«Укрпошта» завершила автоматизацію сортувальних потужностей

Укрпошта повністю завершила автоматизацію своїх сортувальних потужностей. Відтепер усі 100% посилок в країні оброблятимуться на роботизованих лініях, що забезпечить технологічний ривок у швидкості обробки й доставки відправлень.

Про це повідомила пресслужба компанії.

«Нові сортувальні лінії дозволять збільшити швидкість і точність сортування у вісім разів, відтак отримання посилок між великими містами та обласними центрами України стане можливим уже наступного дня після відправлення», — сказано в повідомленні.

Зазначається, що завдяки модернізації Укрпошта може обробляти до двох мільйонів відправлень на добу, а швидкість обробки сягає п’яти посилок за секунду.

«2025 рік — рік завершення наймасштабніших реформ Укрпошти, і автоматизація сортування — одна з ключових. Сьогодні ми відкрили новий сучасний логістичний центр у Запоріжжі, тим самим завершивши автоматизацію наших сортувальних потужностей. Відтепер посилки по всій країні доходитимуть швидше, а ризик втрати чи помилки стане мінімальним», — прокоментував генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Фото: Ігор Смілянський

Інвестиції в модернізацію склали 1 млрд гривень власних коштів. Усі сортувальні центри оснащені новітнім обладнанням та програмним забезпеченням українського виробництва компанії UIS.

Разом із запуском автоматизованих ліній Укрпошта запровадила нову логістичну модель.

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«Оптимізація маршрутів між терміналами, логістичними центрами та депо дозволяє скоротити час доставки: спочатку між обласними центрами та великими містами — уже наступного дня, а згодом — у всі куточки України», — додали в компанії.

Наразі повністю автоматизовані лінії працюють у семи ключових хабах: Київ-Правий, Київ-Лівий, Одеса, Харків, Хмельницький, Львів та Дніпро, а також у 17 логістичних центрах по Україні, де використовуються напівавтоматизовані лінії.

У 2025 році Укрпошта планує завершити автоматизацію сортування листів, газет і комплектування замовлень лікарських засобів, а також відкрити ще один центр обробки міжнародних відправлень.

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