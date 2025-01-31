CEO «Укрпошти» розповів, що потрібно зробити майбутньому банку компанії, щоб наздогнати за кількістю клієнтів monobank — Finance.ua

CEO «Укрпошти» розповів, що потрібно зробити майбутньому банку компанії, щоб наздогнати за кількістю клієнтів monobank
Запуск «Укрпошта Банку» має відбутися протягом цього року.
CEO «Укрпошти» Ігор Смілянський розповів, що потрібно зробити майбутньому банку компанії, щоб наздогнати за кількістю клієнтів monobank.
«Наразі „Укрпошта“ обслуговує близько 6,3 млн унікальних клієнтів. Якщо всі вони стануть і клієнтами поштового банку — він одразу потрапить до ТОП-5, адже серед клієнтів одного з лідерів ринку — monobank — 7 млн», — сказав він.
Смілянський додав, що компанія також має амбіцію збільшити долю банку в обслуговуванні пенсіонерів.
«Наразі обслуговуємо близько 2 млн із 10 млн пенсіонерів країни й не могли різко збільшити свою присутність на напрямку, адже більшість нових пенсіонерів, які вийшли на пенсію нещодавно, обирали банки, які зараховують їм пенсію на картку», — зазначив CEO компанії.
Він вважає, що «Укрпошта Банк» зможе надавати пенсіонерам не лише послугу по виплатах пенсій, але і запропонувати зручну оплату комунальних послуг, кроспродажі. «Пенсіонер у нас матиме рахунок, можливість відкрити депозит, узяти кредит, замовити ліки, оформити передплату на періодику, придбати товари, зокрема замовлені посилкою з доставкою додому», — пояснив топменеджер.
«Надувати апарат банку ми точно не будемо, навпаки — будемо максимально мінімізувати витратну частину. По суті, банк існуватиме в цифровому вимірі з присутністю офлайн на чинній інфраструктурі «Укрпошти», — підсумував Ігор Смілянський.
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Нагадаємо, що днями уряд ухвалив рішення про передачу акцій Першого інвестиційного банку, що раніше належали російським олігархам, до Мінінфраструктури з наступною передачею «Укрпошті». Запуск «Укрпошта Банку» має відбутися протягом 2025 року.
Створити поштовий банк в Україні — давня ідея CEO «Укрпошти» Ігоря Смілянського. У 2020 році Верховна Рада прийняла у першому читанні закон, що дозволяє «Укрпошті» надавати основні банківські послуги, а наприкінці 2021-го Антимонопольний комітет дозволив компанії подати до НБУ документи на придбання невеликого Альпарі Банку за 260 млн грн.
У червні того ж року угоду погодив Антимонопольний комітет, але у 2023 році НБУ відхилив її через «недоліки в документах». Того ж року єдиний акціонер Альпарі Банку вирішив припинити здійснення фінустановою банківської діяльності без припинення юридичної особи. Таку діяльність банк фактично припинив 14 травня 2024 року.
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