CEO «Укрпошти» розповів, що потрібно зробити майбутньому банку компанії, щоб наздогнати за кількістю клієнтів monobank — Finance.ua

CEO «Укрпошти» розповів, що потрібно зробити майбутньому банку компанії, щоб наздогнати за кількістю клієнтів monobank Сьогодні 12:40 — Фінтех і Картки

CEO «Укрпошти» розповів, що потрібно зробити майбутньому банку компанії, щоб наздогнати за кількістю клієнтів monobank

Запуск «Укрпошта Банку» має відбутися протягом цього року.

CEO «Укрпошти» Ігор Смілянський розповів , що потрібно зробити майбутньому банку компанії, щоб наздогнати за кількістю клієнтів monobank.

«Наразі „Укрпошта“ обслуговує близько 6,3 млн унікальних клієнтів. Якщо всі вони стануть і клієнтами поштового банку — він одразу потрапить до ТОП-5, адже серед клієнтів одного з лідерів ринку — monobank — 7 млн», — сказав він.

Смілянський додав, що компанія також має амбіцію збільшити долю банку в обслуговуванні пенсіонерів.

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«Наразі обслуговуємо близько 2 млн із 10 млн пенсіонерів країни й не могли різко збільшити свою присутність на напрямку, адже більшість нових пенсіонерів, які вийшли на пенсію нещодавно, обирали банки, які зараховують їм пенсію на картку», — зазначив CEO компанії.

Він вважає, що «Укрпошта Банк» зможе надавати пенсіонерам не лише послугу по виплатах пенсій, але і запропонувати зручну оплату комунальних послуг, кроспродажі. «Пенсіонер у нас матиме рахунок, можливість відкрити депозит, узяти кредит, замовити ліки, оформити передплату на періодику, придбати товари, зокрема замовлені посилкою з доставкою додому», — пояснив топменеджер.

«Надувати апарат банку ми точно не будемо, навпаки — будемо максимально мінімізувати витратну частину. По суті, банк існуватиме в цифровому вимірі з присутністю офлайн на чинній інфраструктурі «Укрпошти», — підсумував Ігор Смілянський.

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Нагадаємо, що днями уряд ухвалив рішення про передачу акцій Першого інвестиційного банку, що раніше належали російським олігархам, до Мінінфраструктури з наступною передачею «Укрпошті». Запуск «Укрпошта Банку» має відбутися протягом 2025 року.

Створити поштовий банк в Україні — давня ідея CEO «Укрпошти» Ігоря Смілянського. У 2020 році Верховна Рада прийняла у першому читанні закон, що дозволяє «Укрпошті» надавати основні банківські послуги, а наприкінці 2021-го Антимонопольний комітет дозволив компанії подати до НБУ документи на придбання невеликого Альпарі Банку за 260 млн грн.

У червні того ж року угоду погодив Антимонопольний комітет, але у 2023 році НБУ відхилив її через «недоліки в документах». Того ж року єдиний акціонер Альпарі Банку вирішив припинити здійснення фінустановою банківської діяльності без припинення юридичної особи. Таку діяльність банк фактично припинив 14 травня 2024 року.

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