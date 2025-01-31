«Укрпошта» пришвидшить доставку посилок — Finance.ua
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«Укрпошта» пришвидшить доставку посилок

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«Укрпошта» пришвидшить доставку посилок
«Укрпошта» пришвидшить доставку посилок
«Укрпошта» з 3 лютого скоротить терміни доставки посилок по Україні до одного дня завдяки переходу до обробки відправлень в автоматизованому форматі.
Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».
За його словами, уже з наступного понеділка, 3 лютого, процес автоматизації буде остаточно завершено і 100% посилок «Укрпошта» оброблятиме на роботизованих лініях.
«Доставка, як ми й обіцяли, відбуватиметься наступного дня», — зауважив Смілянський.
Він розповів, що в процеси автоматизації сортувальних центрів «Укрпошта» інвестувала в 2024 році 1 млрд грн власних коштів.
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«У 2024 в автоматизацію було інвестовано понад 1 млрд грн власних коштів. Ми витратили їх на придбання обладнання у вітчизняних виробників», — зазначив гендиректор «Укрпошти».
Нагадаємо, з 1 січня 2025 року «Укрпошта» кардинально змінила підхід до тарифікації пересилання внутрішніх посилок. Вартість відправлення буде залежати не від ваги, а від об’єму коробки, в яку запакована посилка.
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Також «Укрпошта» у зв’язку з переходом на автоматизоване сортування оновила стандарти пакування для відправлень.
У минулому році «Укрпошта» розширила мережу своїх логістичних комплексів. Автоматичні сортувальні центри запрацювали у Івано-Франківську, Львові, Луцьку, Мукачево та Рівному.
За матеріалами:
Діло
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