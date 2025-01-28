В Україні буде створено поштовий банк: уряд передає PIN Банк в розпорядження Укрпошті — Finance.ua
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В Україні буде створено поштовий банк: уряд передає PIN Банк в розпорядження Укрпошті

Казна та Політика
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В Україні буде створено поштовий банк: уряд передає PIN Банк в розпорядження Укрпошті
В Україні буде створено поштовий банк: уряд передає PIN Банк в розпорядження Укрпошті
Уряд передав акції Першого інвестиційного банку, що раніше належали російським олігархам, до Міністерства розвитку громад та територій з наступною передачею Укрпошті.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів.
«Таким чином створюємо поштовий банк. Укрпошта має свої відділення в усіх куточках країни, тож це відкриє українцям, які не користуються цифровими інструментами, нові можливості», — підкреслив глава уряду.
Він зазначив, що отримання допомоги, соціальних пільг, замовлення товарів і ліків стане простіше, адже всі ці сервіси будуть у пішохідній доступності.
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Крім того, вищезазначеним рішенням держава протягом наступних 3−4 років заощадить до 5 млрд грн, які будуть спрямовані на фінансування пріоритетних статей бюджету.
Нагадаємо, у середині грудня 2023 року гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський повідомив про збереження зацікавленості у переданні їй акцій PINbank, який перейшов у власність держави в межах виконання санкцій. Тоді проти цього виступав Нацбанк.
Також Україна погодила з МВФ створення спеціальних банків, які можуть бути прив’язані до поштової інфраструктури. На думку Смілянського, економічний ефект від передання банку «Укрпошті» становитиме в середньому 2,5 млрд грн за рік, а 100% громадян протягом чотирьох місяців отримають доступ до банківських послуг.
У вересні минулого року до Верховної Ради України подали законопроєкт № 12 044 про вирішення питання фінансової інклюзії, який відкриває шлях до початку роботи поштового банку.
«Укрпошта» намагалася придбати або отримати іншим способом акції трьох українських банків починаючи з листопада 2021 року.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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