В Україні з’явиться поштовий банк: Смілянський розповів деталі законопроєкту — Finance.ua

В Україні з’явиться поштовий банк: Смілянський розповів деталі законопроєкту Сьогодні 12:02 — Особисті фінанси

В Україні з’явиться поштовий банк: Смілянський розповів деталі законопроєкту

До Верховної Ради України подали законопроєкт № 12 044 про вирішення питання фінансової інклюзії, який відкриває шлях до початку роботи поштового банку.

Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

«Завдяки спільній роботі НБУ, Верховної Ради, Офісу Президента, ну і, звісно, Укрпошти, підготовлено та внесено до ВРУ Закон 12 044 про вирішення питання фінансової інклюзії, який відкриває шлях до початку роботи поштового банку», — зазначив Смілянський.

Читайте також «Укрпошта» змінила правила оплати за посилки

За словами очільника Укрпошти, проєктом закону передбачається, що базові фінансові послуги (відкриття рахунків, платежі тощо) будуть доступними там, де немає чи недостатньо банківських відділень. Йдеться насамперед про важкодоступні віддалені та наближені до зони бойових дій й звільнені території.

Що передбачає законопроєкт:

Вперше в історії України банківські послуги будуть доступні на 100% території країни (сьогодні банки та банкомати присутні лише в 4% населених пунктів). Кожна компанія або банк може стати оператором фінансової інклюзії. Оператор фінансової інклюзії — це банк, обмежений у кредитуванні великих компаній та деяких валютних операціях. Все інше — як у звичайного банку, тож ніяких привілеїв і 100% чесна конкуренція. Оператор фінансової інклюзії має відповідати всім нормативам НБУ, а всі його вклади застраховані у Фонді гарантування вкладів. Нормативними документами НБУ буде передбачена можливість надання банківських послуг удома і в умовах відсутності світла та звʼязку.

Смілянський додав, що паралельно з законом розробляється постанова про передачу PINBank АТ «Укрпошта», тож гроші російських олігархів будуть працювати на українських громадян, допомагаючи подолати наслідки атак на інфраструктуру.

Читайте також Укрпошта запустила нову послугу

Наразі законопроєкт підтримується Міністерством інфраструктури України, Міністерством економіки та Міністерством фінансів. Крім того, як зауважив Смілянський, питання фінансової інклюзії, після проведення переговорів з МВФ, знайшло свої відображення у меморандумі МВФ.

«Тож нічого не порушуємо, знайшли компромісне рішення для всіх сторін», — додав Смілянський.

Нагадаємо, раніше народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив , що Національний банк та народні депутати розробили проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку фінансової інклюзії в Україні.

Керуйте своїми витратами просто та ефективно за допомогою дебетової картки. Обрати оптимальний варіант для себе завжди можна на Finance.ua.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.