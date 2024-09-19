Поштовим операторам дозволять надавати банківські послуги — Finance.ua

Поштовим операторам дозволять надавати банківські послуги Сьогодні 10:05 — Фінтех і Картки

Поштовим операторам дозволять надавати банківські послуги

Національний банк та народні депутати розробили проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку фінансової інклюзії в Україні.

Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

Мета документу

За словами нардепа, метою законопроекту є створення правових засад для появи на ринку фінансових послуг України нового різновиду надавачів фінансових послуг — банків фінансової інклюзії, які будуть працювати на підставі обмеженої банківської ліцензії.

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Він уточнив, що такі ліцензії видаватимуть з метою забезпечення доступу до фінансових послуг у районах, наближених до зони бойових дій, на звільнених територіях, а також на важкодоступних та малонаселених територіях (на кшталт високогірних регіонів).

Що передбачає законопроєкт

Компанія, яка вже широко присутня своїми відділеннями по всій території України (як, наприклад, «Укрпошта», «Нова Пошта», інші поштові оператори, розгалужені небанківські фінансові установи тощо), зможе, отримавши обмежену банківську ліцензію, надавати банківські послуги з деякими обмеженнями у тих місцях, де немає чи недостатньо банківських відділень.

Банки також зможуть за бажанням поміняти свою банківську ліцензію на обмежену та зосередитися на наданні таких обмежених банківських послуг.

Згідно із оновленим Меморандумом про економічну і фінансову політику з МВФ, український уряд зобов’язався підготувати законопроєкт про нову спеціалізовану та обмежену банківську діяльність, спрямовану на швидкий доступ до фінансових послуг на базі наявної поштової інфраструктури, найперше в районах, які відчувають вплив війни.

Довідка Finance.ua:

раніше в «Укрпошті» заявляли, що не мають бажання перетворюватися на банк, а хочуть лише отримати банківську ліцензію для надання розширеного переліку послуг громадянам;



в установі додали, що поштовий банк — це повноцінний суб’єкт господарювання зі своєю стратегією, процесами, балансом. І працювати він буде за всіма законодавчими нормами і правилами регулятора;



у 2020 році Верховна Рада зробила важливий крок уперед, ухваливши у першому читанні законопроект, який дозволяє «Укрпошті» надавати основні банківські послуги. Наприкінці 2021 року Антимонопольний комітет дав цій компанії «зелене світло» на подачу документів до НБУ на придбання невеликого «Альпарі Банку». Однак на цьому процес зупинився.

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