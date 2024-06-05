Укрпошта запустила нову послугу — Finance.ua
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Укрпошта запустила нову послугу

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Укрпошта запустила нову послугу
Укрпошта запустила нову послугу
З 5 червня Укрпошта запускає послугу з оплати тари отримувачем.
Про це повідомив генеральний директор акціонерного товариства «Укрпошта» Ігор Смілянський в Telegram.
За його словами, тривалий час клієнти та працівники Укрпошти питали про оплату тари для відправки отримувачем. Щоб не треба було окремо купляти коробки чи пакунки.
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«Відсьогодні така послуга стає доступною у всіх відділеннях Укрпошти. Відправляйте з нами та обирайте хто, де, коли і за що платить», — повідомив Смілянський.
Крім того, компанія незабаром запустить послугу «доставка на наступний день».
Нагадаємо, «Укрпошта» переходить на автоматизоване сортування. Компанія відкриває термінал «Київ Правий», який зможе обробляти 400 тис. посилок за добу.
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Раніше повідомлялось, що «Укрпошта» у 2024 році створить власну мережу вантажних відділень. На цей рік заплановано відкриття 41 точки приймання габаритних вантажів в обласних центрах.
Також «Укрпошта» зберігає зацікавленість у переданні їй акцій PINbank, рішення про стягнення яких у держвласність суд ухвалив у березні цього року, структурний маяк оновленого меморандуму з Міжнародним валютним фондом (МВФ) не є для цього перешкодою.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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