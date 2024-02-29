«Укрпошта» змінила умови безкоштовної послуги — Finance.ua

«Укрпошта» змінила умови безкоштовної послуги Сьогодні 16:39 — Фондовий ринок

«Укрпошта» змінила умови безкоштовної послуги

Пілотний проєкт «Укрпошта. Аптека» відтепер охоплює не лише Донеччину, а й всю Сумщину, Запоріжжя, Миколаївщину, Харківщину, Херсонщину та Чернігівщину.

Про це повідомили в компанії.

Компанія, отримавши ліцензії на роздрібну й електронну роздрібну торгівлю лікарськими засобами, вже почала приймати перші замовлення та доставляти їх клієнтам.

«Вже за декілька днів після запуску пілотного проєкту „Укрпошта. Аптека“ на Донеччині та в деяких прикордонних районах Сумщини ми почали отримувати звернення й з інших прифронтових областей країни, де теж є проблеми з доступом до основних лікарських засобів. Ми протестували процеси та ухвалили рішення масштабувати пілотний проєкт, усвідомлюючи його вагомість для українців», — зазначив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Нагадаємо, що проєкт передусім спрямований на те, щоб в українців була можливість отримати:

доступ до аптек, передусім у населених пунктах, де ті відсутні або зруйновані за час повномасштабної війни;

доступ до ліків, зокрема тих, яких може не бути в найближчій аптеці;

медикаменти за доступними цінами, бо та сама найближча аптека може не пропонувати оптимальну вартість чи не брати участь у програмі «Доступні ліки».

Пілотний проєкт «Укрпошта. Аптека» реалізується за сприяння Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Оформлення замовлення та терміни доставки

Щоб придбати лікарські засоби, достатньо зателефонувати до контакт-центру за номером 0 800 300 545 та слідувати підказкам у голосовому меню для зв’язку з фахівцем.

Наразі є змога замовляти безрецептурні препарати (компанія повсякчас працює над розширенням асортименту), а також ті, що за програмою «Доступні ліки».

Читайте також Укрпошта з лютого доставлятиме ліки

Сформоване замовлення буде надіслано клієнту до найближчого відділення за послугою «Укрпошта Експрес». Доставка безкоштовна. Щойно посилка буде готова до видачі, замовник отримає SMS. Щоб перевірити, чи правильно укомплектовано замовлення, можна оглянути посилку при врученні.

Терміни доставки

До трьох днів між обласними центрами (без урахування дня відправлення). Варто зазначити, що у межах глобальної стратегії трансформації Укрпошта рухається до 100% автоматизації сортування та оптимізує логістичні маршрути, щоб доставляти відправлення клієнтам в усі обласні центри України та інші великі міста вже наступного дня. Реалізація цього планується впродовж I півріччя 2024 р.

Термін зберігання замовлення у відділенні — 7 календарних днів.

Довідка Finance.ua:

З 1 лютого розпочатла пілотний проєкт «Укрпошта-Ліки». Зокрема, йшлося про його впровадження на деокупованих і прифронтових територіях. Про це повідомляло Мінінтеграції. З цією метою АТ «Укрпошта» отримає ліцензію на продаж лікарських засобів в існуючих поштових стаціонарних або мобільних відділеннях.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.