Укрпошта з лютого доставлятиме ліки — Finance.ua

Укрпошта з лютого доставлятиме ліки Сьогодні 11:35 — Фондовий ринок

Укрпошта з лютого доставлятиме ліки

З 1 лютого планується розпочати пілотний проєкт «Укрпошта-Ліки». Зокрема, йшлося про його впровадження на деокупованих і прифронтових територіях.

Про це повідомляло Мінінтеграції.

З цією метою АТ «Укрпошта» отримає ліцензію на продаж лікарських засобів в існуючих поштових стаціонарних або мобільних відділеннях.

Така можливість дозволить розв’язати проблему доступних ліків на 100% території України вже у першій половині 2024 року.

Крім того, планується впровадження гарячої лінії для оформлення запитів від громадян.

«Громадяни чекають на наші рішення. Часто через бойові дії та постійні ворожі обстріли наші люди позбавлені доступу до найнеобхіднішого, зокрема ліків. Я дякую всім, хто опікується проблемами людей на прифронтових територіях. Для них це дуже важливо», — наголосила Ірина Верещук.

Довідка Finance.ua:

Як повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський, 2 лютого АТ «Укрпошта» святкуватиме день народження — 30 років із дня заснування. На честь цієї події компанія випустить нову марку, присвячену подвигам поштовиків під час війни.

В «Укрпошті» підбили підсумки щодо найкращих марок та поштового блоку в 2023 році. «Найкраща поштова марка України 2023 року» — «Вічна пам’ять!», випущена 29 серпня, в День пам’яті загиблих захисників України.⠀Ескізом стала картина заслуженого художника України Олега Шупляка «Журба» (2016 р.).

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