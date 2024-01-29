«Укрпошта» анонсувала випуск нової марки (фото) — Finance.ua

«Укрпошта» анонсувала випуск нової марки (фото) Сьогодні 17:26 — Особисті фінанси

«Укрпошта» анонсувала випуск нової марки (фото)

Як повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський, 2 лютого АТ «Укрпошта» святкуватиме день народження — 30 років із дня заснування. На честь цієї події компанія випустить нову марку, присвячену подвигам поштовиків під час війни.

Про це йдеться в його повідомленні.

«Але залишити й Укрпошту без подарунку не можна, тим більш, що це подарунок майже створений своїми руками. А тому 2 лютого ми випустимо нову марку в серії «Героїчні професії війни» присвячену поштовикам — «Укрпошта завжди поруч з вами», - написав він.

Враховуючи те, що Укрпошта перша приходить на звільнені території після ЗСУ, то у новому блоці буде 2 марки «Укрпошта доставляє» та «ЗСУ перемагають», бо перше без другого неможливе.

Що зображено

На марці реальна, відома на півдні автівка Укрпошти, але марка не зображає якусь конкретну особу. Бо в нас їх, героїв Укрпошти, тисячі. Протягом вже майже 2 років, після відряджень на Донеччину, Луганщину, Херсонщину, Харківщину, Запоріжжя, Сумщину чи інші важкі регіони, я часто знайомив вас з людьми, з якими маю честь працювати в одній команді. І ця марка про кожного з них. І про тих, хто під кулями доставляє пенсії та допомогу у прифронтових регіонах, і про тих, хто вранці, навіть після безсонних ночей та тривоги, прямує до відділення, автівки чи сортувального центру. сказав Ігор Смілянський

Де купити

Відсьогодні передзамовити цю марку і водночаc віддати шану поштовикам можна тут

Довідка Finance.ua:

В «Укрпошті» підбили підсумки щодо найкращих марок та поштового блоку в 2023 році. «Найкраща поштова марка України 2023 року» — «Вічна пам’ять!», випущена 29 серпня, в День пам’яті загиблих захисників України.⠀Ескізом стала картина заслуженого художника України Олега Шупляка «Журба» (2016 р.).

«Укрпошта» ввела в обіг нову марку до річниці початку повномасштабної війни. На поштовому випуску представлено одне з семи графіті всесвітньо відомого вуличного художника та політичного активіста Бенксі, створених ним анонімно в Україні в 2022 році. Графіті з дзюдоїстом, відправленим в нокаут, художник намалював на стіні зруйнованого будинку у смт Бородянка Київської області.

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