«Укрпошта» вводить нову марку до річниці початку повномасштабної війни — Finance.ua

«Укрпошта» вводить нову марку до річниці початку повномасштабної війни
«Укрпошта» анонсувала випуск 24 лютого поштової марки «ПТН ПНХ!», яку присвячено річниці повномасштабної війни росії проти України.
Про це повідомляє пресслужба «Укрпошти».
«24 лютого Укрпошта вводить в обіг поштову марку „ПТН ПНХ!“, присвячену річниці повномасштабної війни росії проти України. Нова поштова марка — благодійна. Кожен, хто придбає марку „ПТН ПНХ!“ стає учасником благодійного проєкту», — сказано в повідомленні.
На поштовому випуску представлено одне з семи графіті всесвітньо відомого вуличного художника та політичного активіста Бенксі, створених ним анонімно в Україні в 2022 році. Графіті з дзюдоїстом, відправленим в нокаут, художник намалював на стіні зруйнованого будинку у смт Бородянка Київської області.
Про марку
Тираж поштової марки — 1 500 000 примірників або 250 тисяч маркових аркушів.
Номінал марки — F (відповідає тарифу на пересилання рекомендованого листа масою до 50 г у межах України).
Вартість маркового аркуша — 180 грн, з яких 42 грн — благодійний внесок.
До марок також буде випущено конверт «Перший день», художній конверт, картку, а також тематичний світшот.
Де можна купити
Придбати поштовий випуск «ПТН ПНХ!» можна у відділеннях Укрпошти та на офіційних магазинах Укрпошти на маркетплейсах починаючи з 24 лютого.
Оформити передзамовлення можна, починаючи з 20 лютого, в офіційному онлайн-магазині Укрпошти.
На передзамовлення діють обмеження до 10 поштових марок на одне замовлення.
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