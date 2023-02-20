«Укрпошта» вводить нову марку до річниці початку повномасштабної війни — Finance.ua
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«Укрпошта» вводить нову марку до річниці початку повномасштабної війни

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«Укрпошта» вводить нову марку до річниці початку повномасштабної війни
«Укрпошта» вводить нову марку до річниці початку повномасштабної війни, Фото: Укрпошта
«Укрпошта» анонсувала випуск 24 лютого поштової марки «ПТН ПНХ!», яку присвячено річниці повномасштабної війни росії проти України.
Про це повідомляє пресслужба «Укрпошти».
«24 лютого Укрпошта вводить в обіг поштову марку „ПТН ПНХ!“, присвячену річниці повномасштабної війни росії проти України. Нова поштова марка — благодійна. Кожен, хто придбає марку „ПТН ПНХ!“ стає учасником благодійного проєкту», — сказано в повідомленні.
На поштовому випуску представлено одне з семи графіті всесвітньо відомого вуличного художника та політичного активіста Бенксі, створених ним анонімно в Україні в 2022 році. Графіті з дзюдоїстом, відправленим в нокаут, художник намалював на стіні зруйнованого будинку у смт Бородянка Київської області.

Про марку

Тираж поштової марки — 1 500 000 примірників або 250 тисяч маркових аркушів.
Номінал марки — F (відповідає тарифу на пересилання рекомендованого листа масою до 50 г у межах України).
Вартість маркового аркуша — 180 грн, з яких 42 грн — благодійний внесок.
До марок також буде випущено конверт «Перший день», художній конверт, картку, а також тематичний світшот.
Фото: Укрпошта
Фото: Укрпошта

Де можна купити

Придбати поштовий випуск «ПТН ПНХ!» можна у відділеннях Укрпошти та на офіційних магазинах Укрпошти на маркетплейсах починаючи з 24 лютого.
Оформити передзамовлення можна, починаючи з 20 лютого, в офіційному онлайн-магазині Укрпошти.
На передзамовлення діють обмеження до 10 поштових марок на одне замовлення.
Фото: Укрпошта
Фото: Укрпошта

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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