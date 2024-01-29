Стало відомо, яка найкраща поштова марка 2023 року (фото) — Finance.ua

Стало відомо, яка найкраща поштова марка 2023 року (фото) Сьогодні 11:44 — Світ

Стало відомо, яка найкраща поштова марка 2023 року (фото)

В «Укрпошті» підбили підсумки щодо найкращих марок та поштового блоку в 2023 році.

Про це повідомили в компанії.

«Найкраща поштова марка України 2023 року» — «Вічна пам’ять!», випущена 29 серпня, в День пам’яті загиблих захисників України.⠀Ескізом стала картина заслуженого художника України Олега Шупляка «Журба» (2016 р.). Поштова марка містить благодійну складову, яку ми направляємо на підтримку сімей військовослужбовців, які загинули, захищаючи Україну.⠀

Замовити марку-переможницю можна на нашому офіційному сайті: bit.ly/3u4mjfZ

«Найкращий поштовий блок України 2023 року» — «Українські колядки в Києво-Печерській лаврі». Випуск став завершальним у 2023 році, презентованим напередодні Різдва — 22 грудня.⠀Його присвячено річниці проведення Православною Церквою України різдвяного богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської лаври, якому минулого року виповнилося 950 років.⠀Автор — заслужений художник України Миколай Кочубей.⠀

Серед улюбленців, які були близькими до перемоги, варто згадати також поштові марки «Винищувачі зла» авторства Максима Паленко, «ПТН ПНХ» із роботою Бенксі та поштовий блок «Воїни світла. Воїни добра» Олександра Нікітюка.

Довідка Finance.ua:

«Укрпошта» ввела в обіг нову марку до річниці початку повномасштабної війни. На поштовому випуску представлено одне з семи графіті всесвітньо відомого вуличного художника та політичного активіста Бенксі, створених ним анонімно в Україні в 2022 році. Графіті з дзюдоїстом, відправленим в нокаут, художник намалював на стіні зруйнованого будинку у смт Бородянка Київської області.

Укрпошта ввела послугу післяплати на карткові рахунки для малого та середнього бізнесу.Перевагу послуги післяплати на карткові рахунки особливо оцінять представники малого та середнього бізнесу — ті підприємці, які реалізують свої товари в Instagram або на маркетплейсах. Тепер гроші за товар будуть зараховуватися на картковий рахунок в кінці кожного дня, а відкривати спеціальний рахунок, або чекати своєї черги у відділенні, зовсім не потрібно.

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