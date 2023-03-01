Укрпошта вводить послугу післяплати — Finance.ua

Укрпошта вводить послугу післяплати Сьогодні 10:13 — Особисті фінанси

Укрпошта вводить послугу післяплати

Укрпошта вводить послугу післяплати на карткові рахунки для малого та середнього бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Перевагу послуги післяплати на карткові рахунки особливо оцінять представники малого та середнього бізнесу — ті підприємці, які реалізують свої товари в Instagram, або на маркетплейсах. Тепер гроші за товар будуть зараховуватися на картковий рахунок в кінці кожного дня, а відкривати спеціальний рахунок, або чекати своєї черги у відділенні, зовсім не потрібно», — кажуть у компанії.

Вартість послуги для клієнтів-підприємців становитиме 1% від вартості товару плюс 10 грн.

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Для того щоб скористатися послугою післяплати на карткові рахунки, представникам малого та середнього бізнесу, які раніше не користувалися послугами «Укрпошта Експрес» або «Укрпошта Стандарт» під час реєстрації в особистому кабінеті на сайті АТ «Укрпошта» потрібно визначити себе як фізична особа, або як фізична особа-підприємець.

Для клієнтів, які вже користуються доставкою Укрпошти, нова послуга стане доступною в їхньому особистому кабінеті. Реєструватися заново їм не потрібно.

Зарахування післяплати на карткові рахунки для всіх клієнтів доступні тільки на гривневі платіжні карти. Перекази зараховуються на картковий рахунок один раз на робочий день.

Як скористатись послугою:

підприємцю потрібно зареєструватися в особистому кабінеті Укрпошти як фізична особа або ФОП;

додати одну або декілька гривневих платіжних карт, випущених будь-яким банком України, платіжних систем Visa, Mastercard та Простір, окрім таких типів платіжних карток: Corporate, Business, Prepaid, Gift, до профілю користувача;

під час створення відправлення «Укрпошта Експрес» або «Укрпошта Стандарт» у блоці «Додаткові послуги» необхідно поставити галочку в чек-боксі «Зарахування післяплати на карту» та вибрати необхідну картку для зарахування післяплати.

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