«Укрпошта» планує провести успішну приватизацію: частину акцій можуть продати інвесторам — Finance.ua

«Укрпошта» планує провести успішну приватизацію: частину акцій можуть продати інвесторам Сьогодні 15:44 — Фондовий ринок

«Укрпошта» планує провести успішну приватизацію: частину акцій можуть продати інвесторам

АТ «Укрпошта» може продати міноритарний пакет акцій зацікавленим інвесторам після перемоги України у війні, адже логістика і доставка посилок будуть прибутковим бізнесом ще багато років.

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський в ефірі «Business Breakfast Forbes».

«Мені дуже хотілося, щоб після перемоги або близько перемоги ми стали однією з перших державних компаній, яка б провела успішну, круту приватизацію, принаймні пакета акцій. Ми для цього готові. Ми вже акціонерне товариство, тобто у держави є 100% акцій, які вона може продати в будь-який час», — наголосив Смілянський.

Він підкреслив, що логістика і доставка посилок будуть прибутковим бізнесом ще багато років.

На думку очільника «Укрпошти», потенційними покупцями можуть стати великі фінансові інституції, наприклад, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), Міжнародна фінансова корпорація (IFC).

Смілянський не виключає, що, придбати акції «Укрпошти» також можуть інвестори, які зацікавлені у збільшенні капіталізації компанії, аби за кілька років продати акції на біржі.

Серед них він називає німецьку поштово-логістичну групу DHL та компанію Amazon, яким вигідно придбання для виходу на новий ринок.

Як вважає Смілянський, продавати акції компанії необхідно частинами.

«Перший продаж, я думаю, має бути 25%, далі 49%, можливо 50%. Таку кампанію, як „Укрпошта“, не можна приватизувати загалом, тому що це не буде сприйнято ні політично, ні людьми. Треба показувати частинами, що дивіться: ось зайшов інвестор, стали лише кращими, нічого поганого не вийшло — давайте подивимося, що можемо ще приватизувати частину», — зауважив гендиректор «Укрпошти».

Він додав, що наразі через конкуренцію порівняно з іншими країнами, в України досить низькі тарифи на поштові відправлення.

«У жодній країні Європи ти за долар не відправиш експресом наступного дня посилку», — зауважив Смілянський.

Він нагадав, що до того, як він обійняв посаду гендиректора «Укрпошти, частка доходу, пов’язана з державою, становила 60%, адже на державному рівні встановлюються тарифи на листи та газети.

«Сьогодні ця частка становить 38%. І я дуже сподіваюся, що якщо ми все ж таки будемо успішними і отримаємо право на банківську діяльність, то протягом двох років ця частка зменшиться до 8%», — заявив гендиректор «Укрпошти».

Смілянський повідомив, що кількість відправлених посилок торік виросла на 40% і цьогоріч має зрости на 50%.

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Також «Укрпошта» планує розширити мережу сортувальних центрів, відкривши 18 нових протягом наступних 4 місяців.

Крім того, у планах компанії - розширення кількості відділень, особливо в Києві, Одесі та Дніпрі.

«Ми маємо відкрити десь 300 відділень, щоб покриття стало таке, як ми хочемо», — зауважив Смілянський.

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