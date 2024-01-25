«Укрпошта» створює мережу вантажних відділень: які послуги будуть доступні — Finance.ua

«Укрпошта» створює мережу вантажних відділень: які послуги будуть доступні Сьогодні 19:11 — Фондовий ринок

«Укрпошта» створює мережу вантажних відділень: які послуги будуть доступні

«Укрпошта» у 2024 році створить власну мережу вантажних відділень. На цей рік заплановано відкриття 41 точки приймання габаритних вантажів в обласних центрах.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

«Аналізуючи запити клієнтів і партнерів та попит на послуги, компанія вирішила запровадити проєкт вантажних відділень, які б зосереджувалися на прийманні та видачі відправлень», — сказано в повідомленні.

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У вантажних відділеннях доступні:

відправлення посилок (по Україні та світу) вагою до 30 кг з максимальною стороною 200 см;

післяплата за товари;

купівля пакування.

Як повідомили в компанії, 13 відділень у Харкові, Одесі, Хмельницькому та Чернівцях вже переформатовані у вантажні. У таких відділеннях передбачається фронт-лінія для приймання дрібних відправлень та рампа з можливістю під'їзду 5- й 10-тонних вантажівок.

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«Укрпошта запускає вантажні відділення, максимально адаптовані до приймання й видачі великих обсягів відправлень. Для суттєвого прискорення логістичних процесів передбачено контейнерний обмін. До того ж нововведення дасть змогу розвантажити інші відділення та акцентуватися там на соціальних послугах», — прокоментував заступник генерального директора Укрпошти з розвитку мережі Йосип Борнак.

Ознайомитися з графіками роботи відділень можна на сайті

Нагадаємо, у 2023 році Укрпошта переломила негативний тренд 2022 року і вийшла на зростання доходів підприємства.

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АТ «Укрпошта» зберігає зацікавленість у переданні їй акцій PINbank, рішення про стягнення яких у держвласність суд ухвалив у березні цього року, структурний маяк оновленого меморандуму з Міжнародним валютним фондом (МВФ) не є для цього перешкодою.

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