«Укрпошта» створює мережу вантажних відділень: які послуги будуть доступні — Finance.ua

«Укрпошта» створює мережу вантажних відділень: які послуги будуть доступні
«Укрпошта» у 2024 році створить власну мережу вантажних відділень. На цей рік заплановано відкриття 41 точки приймання габаритних вантажів в обласних центрах.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
«Аналізуючи запити клієнтів і партнерів та попит на послуги, компанія вирішила запровадити проєкт вантажних відділень, які б зосереджувалися на прийманні та видачі відправлень», — сказано в повідомленні.
У вантажних відділеннях доступні:
- відправлення посилок (по Україні та світу) вагою до 30 кг з максимальною стороною 200 см;
- післяплата за товари;
- купівля пакування.
Як повідомили в компанії, 13 відділень у Харкові, Одесі, Хмельницькому та Чернівцях вже переформатовані у вантажні. У таких відділеннях передбачається фронт-лінія для приймання дрібних відправлень та рампа з можливістю під'їзду 5- й 10-тонних вантажівок.
Читайте також
«Укрпошта запускає вантажні відділення, максимально адаптовані до приймання й видачі великих обсягів відправлень. Для суттєвого прискорення логістичних процесів передбачено контейнерний обмін. До того ж нововведення дасть змогу розвантажити інші відділення та акцентуватися там на соціальних послугах», — прокоментував заступник генерального директора Укрпошти з розвитку мережі Йосип Борнак.
Ознайомитися з графіками роботи відділень можна на сайті.
Нагадаємо, у 2023 році Укрпошта переломила негативний тренд 2022 року і вийшла на зростання доходів підприємства.
Читайте також
АТ «Укрпошта» зберігає зацікавленість у переданні їй акцій PINbank, рішення про стягнення яких у держвласність суд ухвалив у березні цього року, структурний маяк оновленого меморандуму з Міжнародним валютним фондом (МВФ) не є для цього перешкодою.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.
Хочу отримати гроші до зарплати 👛
Поділитися новиною