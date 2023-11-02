«Укрпошта» планує підвищити тарифи на доставку листів — Finance.ua
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«Укрпошта» планує підвищити тарифи на доставку листів

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«Укрпошта» планує підвищити тарифи на доставку листів
«Укрпошта» планує підвищити тарифи на доставку листів
«Укрпошта» планує підвищити тарифи на доставку листів по Україні на 25−30%. Востаннє ці тарифи зростали два роки тому.
Про це свідчить проєкт, розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).
Документ планує схвалити Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК).
Так, пропонується підвищити чинні Граничні ціни (тарифи) на послуги поштового зв’язку, а саме:
  • внутрішні прості листи без оголошеної цінності масою до 50 грамів і поштові картки, на 3,0 гривень або на 25,0% до 15 гривень без ПДВ (18 гривень з ПДВ);
  • внутрішні реєстровані листи без оголошеної цінності (рекомендовані) масою до 50 грамів і поштові картки на 7,0 гривень або на 30,4% до 30 гривень без ПДВ (36 гривень з ПДВ).
Порівняльна таблиця зміни діючих та нових Граничних цін (тарифів) на послуги поштового зв’язку з пересилання внутрішніх простих та реєстрованих листів без оголошеної цінності (рекомендованих) масою до 50 грамів і поштових карток
«Укрпошта» планує підвищити тарифи на доставку листів
Чинний рівень тарифів на зазначені послуги, було встановлено з 1 грудня 2021 року.
Нагадаємо, нещодавно «Укрпошта» підвищила тарифи на передплату друкованих видань — газет та журналів на 2024 рік.
За матеріалами:
РБК-Україна
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