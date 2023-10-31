Укрпошта вперше за 2 роки підвищила тарифи на передплату газет та журналів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Укрпошта вперше за 2 роки підвищила тарифи на передплату газет та журналів

Фондовий ринок
7
Національний поштовий оператор «Укрпошта» оновив тарифи на передплату друкованих видань на 2024 рік, вони почнуть діяти з 1 листопада.
Про це повідомляється на сайті компанії.
«Послуга з приймання передплати на періодичні друковані медіа (на одну адресу незалежно від кількості видань) становитиме 15,00 грн (без ПДВ)», — йдеться в повідомленні.
Досі вартість операцій, пов’язаних із доставкою газет і журналів, розраховувалася залежно від ваги й обсягу видання (шпальт) та кількості виходів на мінімальний термін передплати. Відтепер достатньо вибрати сферу розповсюдження медіа: загальнодержавне чи місцеве. Доставка одного примірника становитиме:
  • для загальнодержавних медіа — 5,00 грн;
  • для місцевих медіа — 4,00 грн.
Передплата приймається по всій Україні, крім тимчасово окупованих територій Луганської, Донецької й Херсонської областей.
На загальнодержавні друковані медіа — до 20 грудня, а на місцеві — до 26 грудня 2023 року.
Доставка газет і журналів у звільнених населених пунктах відновлюватиметься за умови, якщо це безпечно для клієнтів та працівників Укрпошти.
Оформити передплату можна трьома способами: онлайн, у поштових відділеннях та через листонош.
В Укрпошті пояснили, що тарифи на приймання й доставку періодичних друкованих медіа було переглянуто, щоб забезпечити хоча б мінімальну рентабельність надання послуг та уникнути подальших збитків, посприяти покращенню сервісу доставки, мати можливість більше інвестувати у розвиток та полегшити будні видавців.
«Таким чином, листоноші будуть мотивовані просувати оформлення передплати, а українці, зокрема на прифронтових та деокупованих територіях, завжди матимуть доступ до журналів та газет з українськими наративами, що вкрай важливо з точки зору інформаційної безпеки під час повномасштабної війни», — резюмували в компанії.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.