Укрпошта вперше за 2 роки підвищила тарифи на передплату газет та журналів — Finance.ua

Укрпошта вперше за 2 роки підвищила тарифи на передплату газет та журналів
Національний поштовий оператор «Укрпошта» оновив тарифи на передплату друкованих видань на 2024 рік, вони почнуть діяти з 1 листопада.
Про це повідомляється на сайті компанії.
«Послуга з приймання передплати на періодичні друковані медіа (на одну адресу незалежно від кількості видань) становитиме 15,00 грн (без ПДВ)», — йдеться в повідомленні.
Досі вартість операцій, пов’язаних із доставкою газет і журналів, розраховувалася залежно від ваги й обсягу видання (шпальт) та кількості виходів на мінімальний термін передплати. Відтепер достатньо вибрати сферу розповсюдження медіа: загальнодержавне чи місцеве. Доставка одного примірника становитиме:
- для загальнодержавних медіа — 5,00 грн;
- для місцевих медіа — 4,00 грн.
Передплата приймається по всій Україні, крім тимчасово окупованих територій Луганської, Донецької й Херсонської областей.
На загальнодержавні друковані медіа — до 20 грудня, а на місцеві — до 26 грудня 2023 року.
Доставка газет і журналів у звільнених населених пунктах відновлюватиметься за умови, якщо це безпечно для клієнтів та працівників Укрпошти.
Оформити передплату можна трьома способами: онлайн, у поштових відділеннях та через листонош.
В Укрпошті пояснили, що тарифи на приймання й доставку періодичних друкованих медіа було переглянуто, щоб забезпечити хоча б мінімальну рентабельність надання послуг та уникнути подальших збитків, посприяти покращенню сервісу доставки, мати можливість більше інвестувати у розвиток та полегшити будні видавців.
«Таким чином, листоноші будуть мотивовані просувати оформлення передплати, а українці, зокрема на прифронтових та деокупованих територіях, завжди матимуть доступ до журналів та газет з українськими наративами, що вкрай важливо з точки зору інформаційної безпеки під час повномасштабної війни», — резюмували в компанії.
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