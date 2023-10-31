«Укрпошта» знизила ціну доставки посилок до Канади — Finance.ua

«Укрпошта» знизила ціну доставки посилок до Канади Сьогодні 16:43 — Особисті фінанси

«Укрпошта» знизила ціну доставки посилок до Канади

Національний поштовий оператор «Укрпошта» з 1 листопада знизила тарифи на доставку посилок з Канади в Україну на 20%, а з України до Канади — на 10%.

Про це повідомляє пресслужба « Укрпошти ».

Надсилати відправлення можна з будь-якого з-поміж 6 200 відділень Пошти Канади (Canada Post) та на адресу отримувача по всій Канаді.

Також завдяки новій угоді між Україної та Канадою буде можливість втримати діючу знижку 18% на доставку дрібних пакетів Prime до 2 кг і на 2024 рік. Такий вид відправлень є найпопулярнішим серед українців.

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Ціна стартує від 7,5 долара за відправлення.

Крім цього, відтепер посилки з України вирушатимуть з європейських аеропортів у три найбільших аеропорти Канади: Торонто, Монреаль та Ванкувер.

Таким чином вдалось скоротити час доставки по самій Канаді від 1 до 4 днів. Наразі доставка з будь-якого населеного пункту України до Канади становить від 8 до 16 днів для левової частини обсягів.

Нагадаємо, «Укрпошта» вже з 1 листопада вперше за два роки підвищує тарифи на передплату періодичних друкованих медіа.

Тариф на передплату буде встановлений на рівні 15 грн для однієї адреси. Крім того, передплатники платитимуть за доставку.

В «Укрпошті» уточнили, що до 1 листопада вартість доставки залежала від ваги та обсягу видання, а також кількості виходів на мінімальний термін передплати. Тепер ціна встановлюється лише залежно від сфери поширення медіа:

для загальнодержавних вона становитиме 5 грн;

для місцевих — 4 грн.

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