«Укрпошта» знизила ціну доставки посилок до Канади — Finance.ua

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«Укрпошта» знизила ціну доставки посилок до Канади

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«Укрпошта» знизила ціну доставки посилок до Канади
«Укрпошта» знизила ціну доставки посилок до Канади
Національний поштовий оператор «Укрпошта» з 1 листопада знизила тарифи на доставку посилок з Канади в Україну на 20%, а з України до Канади — на 10%.
Про це повідомляє пресслужба «Укрпошти».
Надсилати відправлення можна з будь-якого з-поміж 6 200 відділень Пошти Канади (Canada Post) та на адресу отримувача по всій Канаді.
Також завдяки новій угоді між Україної та Канадою буде можливість втримати діючу знижку 18% на доставку дрібних пакетів Prime до 2 кг і на 2024 рік. Такий вид відправлень є найпопулярнішим серед українців.
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Ціна стартує від 7,5 долара за відправлення.
Крім цього, відтепер посилки з України вирушатимуть з європейських аеропортів у три найбільших аеропорти Канади: Торонто, Монреаль та Ванкувер.
Таким чином вдалось скоротити час доставки по самій Канаді від 1 до 4 днів. Наразі доставка з будь-якого населеного пункту України до Канади становить від 8 до 16 днів для левової частини обсягів.
Нагадаємо, «Укрпошта» вже з 1 листопада вперше за два роки підвищує тарифи на передплату періодичних друкованих медіа.
Тариф на передплату буде встановлений на рівні 15 грн для однієї адреси. Крім того, передплатники платитимуть за доставку.
В «Укрпошті» уточнили, що до 1 листопада вартість доставки залежала від ваги та обсягу видання, а також кількості виходів на мінімальний термін передплати. Тепер ціна встановлюється лише залежно від сфери поширення медіа:
  • для загальнодержавних вона становитиме 5 грн;
  • для місцевих — 4 грн.
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За матеріалами:
Finance.ua
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