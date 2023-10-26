«Укрпошта» випустила нову марку — Finance.ua

«Укрпошта» випустила нову марку
«Укрпошта» ввела в обіг марку присвячену військовій нагороді - «Хрест бойових заслуг».
Про це повідомив гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський у Telegram.
«Сьогодні випускаємо першу марку Укрпошта під час повномасштабної війни, присвячену військовій нагороді - „Хресту бойових заслуг“. Ця відзнака Президента України вручається найхоробрішим та найвідважнішим. Її отримують люди, які, в умовах надзвичайної небезпеки роблять героїчні вчинки чи мають значні успіхи в управлінні військами», — написав Смілянський.
Придбати марку можна у відділеннях та онлайн.
Характеристики:
- дизайн Володимира Тарана
- дата випуску — жовтень 2023;
- тираж — 450 000 марок;
- кількість марок в аркуші — 6;
- вартість — 90 грн.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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