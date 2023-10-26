«Укрпошта» випустила нову марку — Finance.ua
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«Укрпошта» випустила нову марку

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«Укрпошта» випустила нову марку
«Укрпошта» випустила нову марку
«Укрпошта» ввела в обіг марку присвячену військовій нагороді - «Хрест бойових заслуг».
Про це повідомив гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський у Telegram.
«Сьогодні випускаємо першу марку Укрпошта під час повномасштабної війни, присвячену військовій нагороді - „Хресту бойових заслуг“. Ця відзнака Президента України вручається найхоробрішим та найвідважнішим. Її отримують люди, які, в умовах надзвичайної небезпеки роблять героїчні вчинки чи мають значні успіхи в управлінні військами», — написав Смілянський.
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Придбати марку можна у відділеннях та онлайн.

Характеристики:

  • дизайн Володимира Тарана
  • дата випуску — жовтень 2023;
  • тираж — 450 000 марок;
  • кількість марок в аркуші — 6;
  • вартість — 90 грн.
Зображення: Укрпошта
Зображення: Укрпошта

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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