«Укрпошта» випустить марки з Patriots, Leopard 2 та Bradleys (фото) — Finance.ua

«Укрпошта» випустить марки з Patriots, Leopard 2 та Bradleys (фото) Сьогодні 12:34 — Фондовий ринок

«Укрпошта» випустить марки з Patriots, Leopard 2 та Bradleys (фото)

«Укрпошта» випускає нову поштову марку «Зброя Перемоги. Світ з Україною».

Про це повідомив Ігор Смілянський, генеральний директор «Укрпошти».

Новий поштовий блок благодійний, оскільки «Укрпошта» збирає кошти на закупівлю дронів для українських військових.

Він містить зображення відомої військової техніки, як-от Challenger 2, Leopard 2, Patriot, CAESAR та M 2 Bradley. Згодом також планують випустити ракетну серію ATACMS, Storm Shadow і Taurus.

Процес створення нової марки був довгим і потребував співпраці з різними установами, зокрема з Офісом президента України, Управлінням стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача ЗСУ, а також з посольством США, Великої Британії, Німеччини та Франції.

Передзамовити нові марки та долучитися до благодійної ініціативи можна з 25 вересня, а придбати їх у поштових відділеннях — з 29 вересня.

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