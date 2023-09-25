«Укрпошта» випустить марки з Patriots, Leopard 2 та Bradleys (фото) — Finance.ua

«Укрпошта» випустить марки з Patriots, Leopard 2 та Bradleys (фото)
«Укрпошта» випускає нову поштову марку «Зброя Перемоги. Світ з Україною».
Про це повідомив Ігор Смілянський, генеральний директор «Укрпошти».
Новий поштовий блок благодійний, оскільки «Укрпошта» збирає кошти на закупівлю дронів для українських військових.
Він містить зображення відомої військової техніки, як-от Challenger 2, Leopard 2, Patriot, CAESAR та M2 Bradley. Згодом також планують випустити ракетну серію ATACMS, Storm Shadow і Taurus.
Процес створення нової марки був довгим і потребував співпраці з різними установами, зокрема з Офісом президента України, Управлінням стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача ЗСУ, а також з посольством США, Великої Британії, Німеччини та Франції.
Передзамовити нові марки та долучитися до благодійної ініціативи можна з 25 вересня, а придбати їх у поштових відділеннях — з 29 вересня.
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