В «Укрпошті» показали результати за 2023 рік (інфографіка) — Finance.ua

В «Укрпошті» показали результати за 2023 рік (інфографіка) Сьогодні 11:44 — Фондовий ринок

Як повідомив директор «Укрпошти» Ігор Смілянський, у 2023 Укрпошта переломила негативний тренд 2022 року і вийшла на зростання доходів підприємства.

У 2023 році кількість відправлених посилок виросла на 40%. Також варто сказати про 15 мільйонів посилок, які Укрпошта та Укрзалізниця — Ukrzaliznytsia перевезли разом — це зручна і дієва колаборація двох державних компаній.

З його слів, великим досягненням воєнного часу загалом є налагодження авіасполучення з США. Це важливо для наших підприємців. Адже навіть під час повномасштабної війни понад 1 млн українських товарів успішно реалізовуються на американських маркетплейсах.

Важливим для багатьох процесів стало акцептування кредитних угод з Європейським банком реконструкції та розвитку на суму 63 мільйонів євро та Європейським Інвестиційним Банком на суму 30 мільйонів євро. Зокрема саме завдяки фінансуванню ЄБРР змогли у 2023 році розбудувати надійну логістичну мережу, що покриває 100% території України.

Плани

Одним з основних напрямків роботи на 2024 рік Ігор Смілянський визначив цифровізацію. За словами генерального директора Укрпошти 100% українських міст та сіл у наступному році планується охопити цифровими послугами. Йде завершення розробки відповідного програмного забезпечення.

Планується, що у 2024 році 100% посилок користувачів будуть сортуватися автоматично, за допомогою роботизованих сортувальних ліній, що має суттєво вплинути на якість та швидкість доставки. Також у планах закінчити процес з переходу на «безпаперовий» формат роботи компанії.

Довідка Finance.ua:

Укрпошта оприлюднила суму збитків за 2022 рік. Національний оператор поштового зв’язку АТ «Укрпошта» оприлюднив суму збитків, отриманих під час воєнного 2022 року. Чистий дохід Укрпошти зменшився на майже 8%.

Згідно з цією інформацією, Укрпошта закінчила минулий рік зі збитком у розмірі 1,258 млрд грн проти 183,6 млн ​​грн прибутку у 2021-му.

За підсумками 2022 року обсяг чистого доходу Укрпошти скоротився на 7,7%, або на 0,858 млрд грн, до 10,323 млрд грн у порівнянні з 2021-м.

В Укрпошті поінформували, що через війну постраждало багато відділень. Близько 30% з них не підлягають відновленню, втрачено частину автопарку на сході та півдні. Загалом компанія зазнала збитків на понад 34 млн євро.

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